Ребёнку сломали ключицу в челябинском детсаду, мать обвиняет воспитательницу

В Челябинске воспитаннице одной из групп детского сада сломали ключицу. По словам матери пострадавшей, дочь пожаловалась на боль в руке, когда из учреждения её забирал папа. Ребёнок плакал, когда его переодевали, однако сначала мужчина не придал этому значения. Но дома малышка рассказала, почему ей больно.

"Ребёнок зашёл домой и рассказал, что воспитатель кинул его на кровать во время сончаса. Мы поехали в травмпункт. Сделали снимок, а там перелом ключицы", — поделилась мама ребёнка с РЕН ТВ.

Женщина говорит, что девочка ударилась плечом о деревянную деталь кровати. Администрация детского сада не поверила в историю ребёнка. По их словам, воспитатель работает с детьми уже больше десяти лет и не способен на такой поступок. Родители пострадавшей обратились к инспектору по делам несовершеннолетних, который пообещал разобраться в ситуации.