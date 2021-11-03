Мизулина призвала наказывать принудительными работами за распространение фейков

Директор Лиги безопасного Интернета, член Общественной палаты (ОП) РФ Екатерина Мизулина предложила увеличить сумму штрафов за распространение фейковой информации, а также в качестве наказания ввести принудительные работы.

"Их [фейков] основная задача — увеличение недоверия к выборам и выборным институтам и дискредитация избирательной системы в целом, попытка оттолкнуть людей от участия в избирательных процессах. В связи с распространением таких фейков можно вводить принудительные работы. Распространил опасную информацию, напугал общество, пожалуйста, иди отработай", — приводит слова Мизулиной её пресс-служба.

Она считает, что за распространение фейков, в частности о выборах, о работе избиркома, нужно привлекать к ответственности не только физических лиц, СМИ и аккаунты в соцсетях с аудиторией свыше 100 тысяч человек, но и кандидатов. Также она отметила, что необходимо создать рамочный закон, который будет давать чёткое определение термина "фейк", причём норма должна охватывать распространение ложной информации в целом.

"Мы полагаем, важно заимствовать опыт иностранных коллег. Например, США, Франции, Израиля и ряда других стран, и обязать соцсети с аудиторией свыше 500 тыс. человек публиковать информацию о том, кто оплатил и купил рекламные публикации или заказал таргетированную рекламу и за какую стоимость в течение трёх месяцев, предшествующих любому голосованию. Также важно установить запрет на анонимную публикацию подобной рекламы", — считает Мизулина.