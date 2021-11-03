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Первая шайба Капризова в сезоне принесла "Миннесоте" победу в овертайме

Всего в девяти встречах сезона он набрал восемь очков (один гол и семь передач).

3 ноября, 08:22
<p>Фото © NHL</p>

Фото © NHL

"Миннесота Уайлд" на своей площадке выиграла у команды "Оттава Сенаторз" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:4 в пользу хозяев.

Главной звездой матча был признан российский нападающий хозяев Кирилл Капризов. В первом периоде он ассистировал Калену Эддисону, а в овертайме стал автором победного гола.

Форвард забросил первую шайбу в сезоне, прервав безголевую серию из восьми матчей. Всего в девяти встречах сезона он набрал восемь очков (один гол и семь передач).

В конце сентября Капризов подписал новый контракт с "Миннесотой". Соглашение стоимостью 45 миллионов долларов рассчитано на пять лет.

В 2015 году "Миннесота" выбрала Капризова на драфте НХЛ в пятом раунде под общим 135-м номером. В прошлом сезоне россиянин провёл 55 матчей и набрал 51 очко, став обладателем "Колдер Трофи" — приза, который вручается лучшему новичку.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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