Первая шайба Капризова в сезоне принесла "Миннесоте" победу в овертайме
Всего в девяти встречах сезона он набрал восемь очков (один гол и семь передач).
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"Миннесота Уайлд" на своей площадке выиграла у команды "Оттава Сенаторз" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:4 в пользу хозяев.
Главной звездой матча был признан российский нападающий хозяев Кирилл Капризов. В первом периоде он ассистировал Калену Эддисону, а в овертайме стал автором победного гола.
Форвард забросил первую шайбу в сезоне, прервав безголевую серию из восьми матчей. Всего в девяти встречах сезона он набрал восемь очков (один гол и семь передач).
SO HAPPY pic.twitter.com/TUe3L6xm0c— Minnesota Wild (@mnwild) November 3, 2021
В конце сентября Капризов подписал новый контракт с "Миннесотой". Соглашение стоимостью 45 миллионов долларов рассчитано на пять лет.
В 2015 году "Миннесота" выбрала Капризова на драфте НХЛ в пятом раунде под общим 135-м номером. В прошлом сезоне россиянин провёл 55 матчей и набрал 51 очко, став обладателем "Колдер Трофи" — приза, который вручается лучшему новичку.
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