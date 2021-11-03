В ЗАГСе рассказали, сколько москвичей решило пожениться 31 декабря
В последнее время красивые даты пользуются большей популярностью среди молодожёнов, чем бракосочетание в канун Нового года.
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Более 20 пар москвичей хотят пожениться в столице в последний день года, 31 декабря. Об этом RT рассказали в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы.
"Накануне Нового года хочет пожениться более 20 пар. В двух столичных дворцах бракосочетания, которые будут открыты накануне Нового года, занято около 40% мест. Мы наблюдаем повышение активности подачи заявлений с приближением к новогодней дате", — отметили там.
Всего за последние десять лет в канун Нового года в Москве поженилось около трёх тысяч пар. Больше всего молодожёнов — более 600 пар — заключило брак в этот день в 2011 году, в 2019-м — более 500, в 2020-м, несмотря на пандемию, такое решение приняло около 150 пар. В 2012 и 2017 годах в отделах ЗАГСа торжественные церемонии бракосочетания 31 декабря не проводились.
В следующем году самая популярная дата для свадьбы — 22.02.2022, молодожёны уже подали более 300 заявлений, во дворцах бракосочетания заняты практически все места.
Пока же в Москве действует режим нерабочих дней и до 7 ноября свадьбы проходят не только без гостей, но и без фотографов.
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