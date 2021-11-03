В ЗАГСе рассказали, сколько москвичей решило пожениться 31 декабря

Более 20 пар москвичей хотят пожениться в столице в последний день года, 31 декабря. Об этом RT рассказали в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы.

"Накануне Нового года хочет пожениться более 20 пар. В двух столичных дворцах бракосочетания, которые будут открыты накануне Нового года, занято около 40% мест. Мы наблюдаем повышение активности подачи заявлений с приближением к новогодней дате", — отметили там.

Всего за последние десять лет в канун Нового года в Москве поженилось около трёх тысяч пар. Больше всего молодожёнов — более 600 пар — заключило брак в этот день в 2011 году, в 2019-м — более 500, в 2020-м, несмотря на пандемию, такое решение приняло около 150 пар. В 2012 и 2017 годах в отделах ЗАГСа торжественные церемонии бракосочетания 31 декабря не проводились.

В следующем году самая популярная дата для свадьбы — 22.02.2022, молодожёны уже подали более 300 заявлений, во дворцах бракосочетания заняты практически все места.