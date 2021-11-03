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Советский футболист Янец перенёс операцию на сердце

У 73-летнего спортсмена диагностировали кальциноз аортального клапана.

3 ноября, 08:48
<p>Фото © ТАСС / Владимир Смирнов</p>

Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Советскому футболисту Григорию Янецу сделали в Москве операцию на сердце, он находится в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В последнее время Янеца беспокоили головокружения и одышка. После проведения обследования ему диагностировали кальциноз аортального клапана.

Футболист перенёс операцию по протезированию аортального клапана. Сейчас 73-летний спортсмен находится в реанимации.

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В ходе спортивной карьеры Янец выступал за московские "Торпедо" и ЦСКА, а также симферопольскую "Таврию" и кишинёвский "Зимбру". В 1966 году выиграл золото на юношеском чемпионате Европы.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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