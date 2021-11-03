Советский футболист Янец перенёс операцию на сердце

Советскому футболисту Григорию Янецу сделали в Москве операцию на сердце, он находится в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В последнее время Янеца беспокоили головокружения и одышка. После проведения обследования ему диагностировали кальциноз аортального клапана.

Футболист перенёс операцию по протезированию аортального клапана. Сейчас 73-летний спортсмен находится в реанимации.