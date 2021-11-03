Советский футболист Янец перенёс операцию на сердце
У 73-летнего спортсмена диагностировали кальциноз аортального клапана.
Фото © ТАСС / Владимир Смирнов
Советскому футболисту Григорию Янецу сделали в Москве операцию на сердце, он находится в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
В последнее время Янеца беспокоили головокружения и одышка. После проведения обследования ему диагностировали кальциноз аортального клапана.
Футболист перенёс операцию по протезированию аортального клапана. Сейчас 73-летний спортсмен находится в реанимации.
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В ходе спортивной карьеры Янец выступал за московские "Торпедо" и ЦСКА, а также симферопольскую "Таврию" и кишинёвский "Зимбру". В 1966 году выиграл золото на юношеском чемпионате Европы.
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