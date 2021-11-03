В граничащей с Россией провинции Китая выявлена новая вспышка коронавируса

За минувшие сутки в Китае выявлено 93 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщает Госкомитет здравоохранения страны, из них 35 случаев зафиксировали в городе Хэйхэ в провинции Хэйлунцзян, который от российского Благовещенска отделяет только река Амур.

Новая волна "внутренних" заражений в КНР началась 17 октября. За это время в 17 провинциях и районах страны более 500 человек подхватили вирус, 426 из них находятся в провинциях Ганьсу, Хэйлунцзян и автономном районе Внутренняя Монголия.