В граничащей с Россией провинции Китая выявлена новая вспышка коронавируса
С начала пандемии на территории КНР ковид подхватили 97 423 человека.
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За минувшие сутки в Китае выявлено 93 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщает Госкомитет здравоохранения страны, из них 35 случаев зафиксировали в городе Хэйхэ в провинции Хэйлунцзян, который от российского Благовещенска отделяет только река Амур.
Новая волна "внутренних" заражений в КНР началась 17 октября. За это время в 17 провинциях и районах страны более 500 человек подхватили вирус, 426 из них находятся в провинциях Ганьсу, Хэйлунцзян и автономном районе Внутренняя Монголия.
С начала пандемии коронавируса на территории материкового Китая было выявлено 97 423 случая заражения, умерло 4636 человек, выздоровело — 91 787.
Как сообщал Лайф, из-за роста заболеваемости коронавирусом в России 30 октября начался режим нерабочих дней. Во многих регионах РФ введена система QR-кодов. Школам и вузам рекомендовано уйти на каникулы без потерь для полноты обучения. При этом за регионами оставили право корректировать даты нерабочих дней, и этой возможностью воспользовались, к примеру, власти Новгородской области, продлив режим ещё на неделю.
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