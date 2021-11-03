В центре Гамалеи рассказали, каких вакцин не коснутся тесты на поддельные сертификаты

Главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что "Ковивак" и "Эпиваккорона" не будут выявляться тестом на подделку сертификата о вакцинации от коронавируса, поскольку они производятся в небольшом количестве и мало применяются. Новый тест позволит определить, действительно ли человек прививался или купил документ о вакцинации.

"Ковивак и "Эпиваккорона" этим тестом выявляться не будут. По крайней мере "Эпиваккорона" применяется очень мало, это вообще не вакцина. "Ковивак" сделана правильно, по всем канонам, но нет данных об эффективности. В результате эти вакцины особого значения у нас не имеют. Они не повлияют на поддельные сертификаты", — сказал вирусолог "Газете.ру".

По словам профессора, главной проблемой остаётся нежелание людей прививаться хорошей вакциной — "Спутником V". Он отметил, что препарат будет признан на международном уровне, но специалистам уже и так ясно, что она эффективна.