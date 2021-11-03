Минобороны направило военных медиков в регионы с острой ситуацией по коронавирусу
За минувшие сутки в России выявили 40 443 новых случая заражения. Общее число заболевших в нашей стране с начала пандемии достигло 8 633 643 человек.
Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв
Министерство обороны уже направило военных медицинских специалистов в помощь регионам, где ситуация с распространением коронавируса наиболее острая. Об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"В ряд регионов военные медики уже выдвинулись", — проинформировал он.
К слову, на днях президент России Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и его заместителям отправиться в регионы с наиболее критической ситуацией с коронавирусом для оказания медикам помощи.
Ранее Лайф сообщал, что в России выявили 40 443 новых случая заражения коронавирусом за сутки. Больше всего заболевших за сутки зафиксировано в Москве (+6827 человек), Петербурге (+3269), Московской (+2744) и Самарской (+1569) областях. Много новых заболевших в Нижегородской (+807), в Воронежской (+800) областях и в Крыму (+741).
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