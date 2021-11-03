Минобороны направило военных медиков в регионы с острой ситуацией по коронавирусу

Министерство обороны уже направило военных медицинских специалистов в помощь регионам, где ситуация с распространением коронавируса наиболее острая. Об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"В ряд регионов военные медики уже выдвинулись", — проинформировал он.

К слову, на днях президент России Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и его заместителям отправиться в регионы с наиболее критической ситуацией с коронавирусом для оказания медикам помощи.