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Минобороны направило военных медиков в регионы с острой ситуацией по коронавирусу

За минувшие сутки в России выявили 40 443 новых случая заражения. Общее число заболевших в нашей стране с начала пандемии достигло 8 633 643 человек.

3 ноября, 09:42

Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Министерство обороны уже направило военных медицинских специалистов в помощь регионам, где ситуация с распространением коронавируса наиболее острая. Об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"В ряд регионов военные медики уже выдвинулись",  проинформировал он.

К слову, на днях президент России Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и его заместителям отправиться в регионы с наиболее критической ситуацией с коронавирусом для оказания медикам помощи.

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Ранее Лайф сообщал, что в России выявили 40 443 новых случая заражения коронавирусом за сутки. Больше всего заболевших за сутки зафиксировано в Москве (+6827 человек), Петербурге (+3269), Московской (+2744) и Самарской (+1569) областях. Много новых заболевших в Нижегородской (+807), в Воронежской (+800) областях и в Крыму (+741).

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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