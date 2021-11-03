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"Истерия усиливается": Эксперт счёл наглостью угрозы украинского генерала о "кровавой бане" для России

По его мнению, такие высказывания ещё будут звучать некоторое время, но главное, чтобы они не переросли в реальные действия.

3 ноября, 09:36
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/UkrainianLandForces/?__cft__%5B0%5D=AZWltVTKIZFFs4QMDpzd7s07IHVg4e5eTb9ISU3bNPY3LqyY-HZsPoUFsignK8D0o4jr3OdCJqsJj4JJKbDjs84m_wexp9hysNvm0KNDiGf8-vJMbcEnaFhlv5XfKa5-VpWRtjisRdUnvQCtPdANIPwp&__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сухопутні війська ЗС України</a></p>

Фото © Facebook / Сухопутні війська ЗС України

На Украине сейчас идёт спланированная кампания нагнетания напряжённости, сказал Лайфу профессор Дипломатической академии Владимир Штоль, комментируя слова бывшего замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко о том, что Киев устроит Москве "кровавую баню" при начале боевых действий.

"Сейчас в информационном пространстве, прежде всего в украинских СМИ, появляются ежедневно такие высказывания с большей или меньшей степенью наглости. И большинство аналитиков связывают это с визитом американского министра обороны на Украину. Ожидать чего-то серьёзного за подобными заявлениями было бы маловероятным. Но такая истерия напряжённости усиливается, и, конечно, она нервирует население и Украины, и нашей страны", считает профессор академии.

Он отметил, что риторика Киева становится всё более агрессивной, страна продолжает придерживаться явной антирусской позиции. По словам Штоля, Незалежная в последнее время регулярно пытается "бряцать оружием", а точнее словами. Истерия будет продолжаться какое-то время, главное, чтобы она не переросла в реальные действия, особенно на юго-востоке Украины, заключил собеседник Лайфа.

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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