На Украине сейчас идёт спланированная кампания нагнетания напряжённости, сказал Лайфу профессор Дипломатической академии Владимир Штоль, комментируя слова бывшего замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко о том, что Киев устроит Москве "кровавую баню" при начале боевых действий.

"Сейчас в информационном пространстве, прежде всего в украинских СМИ, появляются ежедневно такие высказывания с большей или меньшей степенью наглости. И большинство аналитиков связывают это с визитом американского министра обороны на Украину. Ожидать чего-то серьёзного за подобными заявлениями было бы маловероятным. Но такая истерия напряжённости усиливается, и, конечно, она нервирует население и Украины, и нашей страны", — считает профессор академии.

Он отметил, что риторика Киева становится всё более агрессивной, страна продолжает придерживаться явной антирусской позиции. По словам Штоля, Незалежная в последнее время регулярно пытается "бряцать оружием", а точнее словами. Истерия будет продолжаться какое-то время, главное, чтобы она не переросла в реальные действия, особенно на юго-востоке Украины, заключил собеседник Лайфа.