Все самолёты, севшие в Нижнем Новгороде из-за тумана, вылетели в Москву
2 ноября там приняли 40 рейсов 12 авиакомпаний, 28 из них приземлились в течение одного часа.
Фото © Instagram / chkalov.airport
Все 40 самолётов, накануне приземлившихся в Нижнем Новгороде из-за тумана в Москве, сегодня вылетели в столицу. Об этом Лайфу рассказали в пресс-службе Международного аэропорта им. Чкалова. Сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме.
"Все рейсы, приземлившиеся в Нижнем Новгороде из-за непогоды в Москве 2 ноября, вылетели в пункт назначения. В 11:47 мск вылетел последний из задержанных рейсов — из Тюмени (авиакомпания UTair) с 71 пассажиром на борту", — говорится в сообщении.
В воздушной гавани уточнили, что 2 ноября приняли 40 рейсов 12 авиакомпаний, следовавших в Москву из других городов России и ближнего зарубежья, 28 из них приземлились в течение одного часа. Всего на бортах находилось более пяти тысяч пассажиров.
"Количество прибывших самолётов превысило нормативную пропускную способность аэропорта. Его инфраструктура, в том числе количество стоянок, трапов и техники, не рассчитана на единовременное обслуживание такого количества воздушных судов, и они обслуживались в порядке очереди. Параллельно с обслуживанием прибывших на запасной аэродром московских рейсов аэропорт обслужил рейсы из собственного регулярного расписания, а это порядка 26 рейсов на вылет (около 3,5 тысячи пассажиров)", — говорится в сообщении.
Бросили на полпути: Почему аэропорт Нижнего Новгорода парализовало из-за "радиационного тумана" в Москве
Напомним, из-за густого тумана в Москве 2 ноября многие самолёты, летевшие в столицу, перенаправляли в запасные аэропорты, большинство ушло на Нижний Новгород. В воздушной гавани произошёл коллапс, десятки самолётов застряли на полосе в ожидании обслуживания, сотни пассажиров провели от шести до девяти часов в своих креслах без еды и воды. Некоторым стало плохо, медицинская помощь понадобилась даже одному ребёнку. Пассажиры, застрявшие в аэропорту Нижнего Новгорода, рассказали Лайфу, как туман в Москве изменил их планы.
Комментариев: 0