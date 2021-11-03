Все самолёты, севшие в Нижнем Новгороде из-за тумана, вылетели в Москву

Все 40 самолётов, накануне приземлившихся в Нижнем Новгороде из-за тумана в Москве, сегодня вылетели в столицу. Об этом Лайфу рассказали в пресс-службе Международного аэропорта им. Чкалова. Сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме.

"Все рейсы, приземлившиеся в Нижнем Новгороде из-за непогоды в Москве 2 ноября, вылетели в пункт назначения. В 11:47 мск вылетел последний из задержанных рейсов — из Тюмени (авиакомпания UTair) с 71 пассажиром на борту", — говорится в сообщении.

В воздушной гавани уточнили, что 2 ноября приняли 40 рейсов 12 авиакомпаний, следовавших в Москву из других городов России и ближнего зарубежья, 28 из них приземлились в течение одного часа. Всего на бортах находилось более пяти тысяч пассажиров.