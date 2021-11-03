В "Синих ведёрках" оценили идею обучать столичных таксистов-мигрантов русскому языку

Власти Москвы обучат столичных таксистов русскому языку и правилам дорожного движения. На проект выделили почти 60 миллионов рублей, цифровая платформа будет интегрирована в комплексную информационную систему АРТ, через которую осуществляется контроль водителей. По мнению координатора движения "Общество синих ведёрок" Петра Шкуматова, такие меры повысят качество оказываемых услуг такси в столице.

"У нас в такси очень много мигрантов, которые нуждаются в какой-то адаптации и дополнительном образовании, в том числе по русскому языку. У них, как правило, на это нет денег. Поэтому если будет сервис, который будет им помогать, то это повысит качество оказываемых услуг", — рассказал он в беседе с Лайфом.

Шкуматов напомнил, что на сегодняшний день в системе АРТ зарегистрировано более ста тысяч водителей, поэтому выделенной суммы на их обучение может не хватить. Однако, несмотря на это, сам проект может сильно помочь многим таксистам, уверен эксперт.

"Такой проект будет в помощь таксистам. Сейчас это пилотный проект, и дальше будет анализ его эффективности. Если он окажется полезен, то его продлят. Тут только время покажет, будет ли он пользоваться популярностью у своей целевой аудитории. Это добровольная история", — подчеркнул собеседник Лайфа.