Директор СВР Нарышкин встретился в Москве с главой ЦРУ
Как рассказали в Службе внешней разведки, инициатором переговоров была американская сторона.
Фото © ТАСС / Антон Новодережкин, Graeme Jennings / Pool / CNP via ZUMA
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин провёл в Москве встречу с главой Центрального разведывательного управления США Уильямом Бернсом. Стороны обсудили борьбу с международным терроризмом.
"В центре внимания находились вопросы межведомственного взаимодействия в контексте российско-американских отношений с акцентом на борьбе с международным терроризмом", — говорится в сообщении СВР.
Напомним, глава ЦРУ Уильям Бёрнс по поручению американского президента Джо Байдена прибыл с делегацией представителей США в Москву с двухдневным визитом. Накануне он встретился с секретарём Совбеза РФ Николаем Патрушевым.
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