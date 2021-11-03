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Директор СВР Нарышкин встретился в Москве с главой ЦРУ

Как рассказали в Службе внешней разведки, инициатором переговоров была американская сторона.

3 ноября, 09:04
<p>Фото © ТАСС / Антон Новодережкин, Graeme Jennings / Pool / CNP via ZUMA</p>

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин, Graeme Jennings / Pool / CNP via ZUMA

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин провёл в Москве встречу с главой Центрального разведывательного управления США Уильямом Бернсом. Стороны обсудили борьбу с международным терроризмом.

"В центре внимания находились вопросы межведомственного взаимодействия в контексте российско-американских отношений с акцентом на борьбе с международным терроризмом", — говорится в сообщении СВР.

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Напомним, глава ЦРУ Уильям Бёрнс по поручению американского президента Джо Байдена прибыл с делегацией представителей США в Москву с двухдневным визитом. Накануне он встретился с секретарём Совбеза РФ Николаем Патрушевым.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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