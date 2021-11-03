Директор СВР Нарышкин встретился в Москве с главой ЦРУ

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин провёл в Москве встречу с главой Центрального разведывательного управления США Уильямом Бернсом. Стороны обсудили борьбу с международным терроризмом.

"В центре внимания находились вопросы межведомственного взаимодействия в контексте российско-американских отношений с акцентом на борьбе с международным терроризмом", — говорится в сообщении СВР.