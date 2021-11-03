РПЛ прокомментировала ситуацию с проведением матча "Динамо" — "Краснодар"

Ранее сообщалось, что провести встречу в столице мешают коронавирусные ограничения.

Российская премьер-лига держит на контроле ситуацию с проведением матча "Динамо" — "Краснодар" и прорабатывает различные сценарии того, где состоится встреча. Об этом говорится в заявлении РПЛ.

"Российская премьер-лига держит ситуацию, связанную с возможностью проведения матча "Динамо" — "Краснодар" под контролем. Мы находимся в контакте с коллегами из клуба и РФС, работаем над возможными сценариями. В ближайшее время сможем сообщить о принятых решениях", — отмечается в тексте.