РПЛ прокомментировала ситуацию с проведением матча "Динамо" — "Краснодар"
Ранее стало известно, что встреча не может пройти в столице из-за ограничений, связанных с коронавирусом.
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Российская премьер-лига держит на контроле ситуацию с проведением матча "Динамо" — "Краснодар" и прорабатывает различные сценарии того, где состоится встреча. Об этом говорится в заявлении РПЛ.
"Российская премьер-лига держит ситуацию, связанную с возможностью проведения матча "Динамо" — "Краснодар" под контролем. Мы находимся в контакте с коллегами из клуба и РФС, работаем над возможными сценариями. В ближайшее время сможем сообщить о принятых решениях", — отмечается в тексте.
Ранее Лайф сообщал, что матч 14-го тура футбольной Российской премьер-лиги "Динамо" — "Краснодар" не может быть проведён в Москве из-за ковидных ограничений в столице.
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