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Регион
Опубликовано 3 ноября 2021, 09:03

РПЛ прокомментировала ситуацию с проведением матча "Динамо" — "Краснодар"

Фото © Wikipedia

Фото © Wikipedia

Ранее сообщалось, что провести встречу в столице мешают коронавирусные ограничения.

Российская премьер-лига держит на контроле ситуацию с проведением матча "Динамо" — "Краснодар" и прорабатывает различные сценарии того, где состоится встреча. Об этом говорится в заявлении РПЛ.

"Российская премьер-лига держит ситуацию, связанную с возможностью проведения матча "Динамо" — "Краснодар" под контролем. Мы находимся в контакте с коллегами из клуба и РФС, работаем над возможными сценариями. В ближайшее время сможем сообщить о принятых решениях", — отмечается в тексте.

Роспотребнадзор запретил проводить матч "Динамо" — "Краснодар" в Москве
Роспотребнадзор запретил проводить матч "Динамо" — "Краснодар" в Москве

Ранее Лайф сообщал, что матч 14-го тура футбольной Российской премьер-лиги "Динамо" — "Краснодар" не может быть проведён в Москве из-за ковидных ограничений в столице.

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Шамиль Гаджиев
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