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РПЛ прокомментировала ситуацию с проведением матча "Динамо" — "Краснодар"

Ранее стало известно, что встреча не может пройти в столице из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

3 ноября, 09:03
<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD,_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:VTB_Arena4.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

Российская премьер-лига держит на контроле ситуацию с проведением матча "Динамо" — "Краснодар" и прорабатывает различные сценарии того, где состоится встреча. Об этом говорится в заявлении РПЛ.

"Российская премьер-лига держит ситуацию, связанную с возможностью проведения матча "Динамо" — "Краснодар" под контролем. Мы находимся в контакте с коллегами из клуба и РФС, работаем над возможными сценариями. В ближайшее время сможем сообщить о принятых решениях", — отмечается в тексте.

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Ранее Лайф сообщал, что матч 14-го тура футбольной Российской премьер-лиги "Динамо" — "Краснодар" не может быть проведён в Москве из-за ковидных ограничений в столице.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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