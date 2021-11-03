Панарин и Подколзин забросили по шайбе в матче между "Рейнджерс" и "Ванкувером" в НХЛ
Встреча завершилась домашней победой канадского клуба в овертайме.
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"Ванкувер Кэнакс" на своей площадке одолел команду "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.
В составе хозяев одну из шайб забросил российский нападающий Павел Подколзин. Решающий гол в овертайме забил американский форвард Джей Ти Миллер.
An absolute rocket of a shot 🚀 pic.twitter.com/4mdbBPWRrj— Vancouver #Canucks (@Canucks) November 3, 2021
У "Рейнджерс" в обеих результативных комбинациях принял участие россиянин Артемий Панарин. На 23-й минуте он ассистировал Мике Зибанежаду, а на 34-й сам поразил ворота соперника.
Панарин и Подколзин отличились второй раз в нынешнем сезоне. На счету Артемия — десять очков, у Павла — два балла за результативность.
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