Панарин и Подколзин забросили по шайбе в матче между "Рейнджерс" и "Ванкувером" в НХЛ

"Ванкувер Кэнакс" на своей площадке одолел команду "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В составе хозяев одну из шайб забросил российский нападающий Павел Подколзин. Решающий гол в овертайме забил американский форвард Джей Ти Миллер.

An absolute rocket of a shot 🚀 pic.twitter.com/4mdbBPWRrj — Vancouver #Canucks (@Canucks) November 3, 2021

У "Рейнджерс" в обеих результативных комбинациях принял участие россиянин Артемий Панарин. На 23-й минуте он ассистировал Мике Зибанежаду, а на 34-й сам поразил ворота соперника.