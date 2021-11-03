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Панарин и Подколзин забросили по шайбе в матче между "Рейнджерс" и "Ванкувером" в НХЛ

Встреча завершилась домашней победой канадского клуба в овертайме.

3 ноября, 09:00
<p>Фото © NHL</p>

Фото © NHL

"Ванкувер Кэнакс" на своей площадке одолел команду "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В составе хозяев одну из шайб забросил российский нападающий Павел Подколзин. Решающий гол в овертайме забил американский форвард Джей Ти Миллер.

У "Рейнджерс" в обеих результативных комбинациях принял участие россиянин Артемий Панарин. На 23-й минуте он ассистировал Мике Зибанежаду, а на 34-й сам поразил ворота соперника.

Панарин и Подколзин отличились второй раз в нынешнем сезоне. На счету Артемия — десять очков, у Павла — два балла за результативность.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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