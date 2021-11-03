Назначены арбитры на матч чемпионата России по футболу между "Спартаком" и "Локомотивом"
Проведение встречи запланировано на воскресенье, 7 ноября, на столичной "Открытие банк арене".
Фото © Футбольный клуб "Чайка"
Центральный матч 14-го тура чемпионата России по футболу между московскими "Спартаком" и "Локомотивом" рассудит бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым. Об этом сообщается на сайте РФС.
Помогать главному судье будут лайнсмены Андрей Болотенков и Валентин Мурашов. Резервным арбитром назначили Сергея Цыганка. За работу системы VAR будут отвечать Алексей Матюнин и его ассистент Антон Кобзев.
Проведение встречи запланировано на воскресенье, 7 ноября, на столичной "Открытие банк арене". Начало игры — в 19:00 по московскому времени.
⚡️ Иван Сиденков – главный арбитр матча #СпартакЛокомотив и другие назначения 14-го тура РПЛ. pic.twitter.com/OEBFSRxM8B— РФС (@rfsruofficial) November 3, 2021
После 13 туров "Локомотив" занимает второе место в таблице чемпионата России, набрав 24 очка. Железнодорожники уступают только петербургскому "Зениту", у которого 29 баллов. "Спартак" с 18 очками — на девятой позиции.
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