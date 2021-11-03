НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Назначены арбитры на матч чемпионата России по футболу между "Спартаком" и "Локомотивом"

Проведение встречи запланировано на воскресенье, 7 ноября, на столичной "Открытие банк арене".

3 ноября, 09:20
<p>Фото © <a href="https://www.fc-chayka.ru/article.asp?id=Ivan-Sidenkov-%E2%80%93-sudja-matcha-c-Alaniej-3208" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Футбольный клуб "Чайка"</a></p>

Фото © Футбольный клуб "Чайка"

Центральный матч 14-го тура чемпионата России по футболу между московскими "Спартаком" и "Локомотивом" рассудит бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым. Об этом сообщается на сайте РФС.

Помогать главному судье будут лайнсмены Андрей Болотенков и Валентин Мурашов. Резервным арбитром назначили Сергея Цыганка. За работу системы VAR будут отвечать Алексей Матюнин и его ассистент Антон Кобзев.

Проведение встречи запланировано на воскресенье, 7 ноября, на столичной "Открытие банк арене". Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

После 13 туров "Локомотив" занимает второе место в таблице чемпионата России, набрав 24 очка. Железнодорожники уступают только петербургскому "Зениту", у которого 29 баллов. "Спартак" с 18 очками — на девятой позиции.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1