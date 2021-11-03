Учёные перечислили общие черты вакцинированных людей, умерших от ковида

Вакцины остаются самым эффективным методом профилактики коронавируса, однако даже привитым людям нельзя расслабляться, ведь всё равно остаётся шанс заболеть или даже умереть. Итоги исследования, которое провели учёные из Шотландии, говорят о том, что процент летальных исходов среди вакцинированных значительно меньше, однако у умерших есть общие признаки. Результаты опубликованы в журнале The Lancet.

Так, учёные выяснили, что средний возраст умерших — 79,5 года, преобладающее большинство из них — мужчины, у 97% погибших было хотя бы одно сопутствующее заболевание. В анамнезе пациентов значились такие хронические заболевания, как диабет второго типа, болезни почек и сердечно-сосудистой системы, тромбозы, рак крови, астма, деменция, фибрилляция предсердий и хроническая обструктивная болезнь лёгких.

Данные помогли исследователям сделать следующий вывод: риск умереть, заболев COVID-19, даже сделав прививку, увеличивается с ростом сопутствующих заболеваний.