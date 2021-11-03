Учёные перечислили общие черты вакцинированных людей, умерших от ковида
Данные о среднем возрасте, поле и сопутствующих заболеваниях, которые чаще всего фигурировали в исследовании, помогли сделать важный вывод.
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Вакцины остаются самым эффективным методом профилактики коронавируса, однако даже привитым людям нельзя расслабляться, ведь всё равно остаётся шанс заболеть или даже умереть. Итоги исследования, которое провели учёные из Шотландии, говорят о том, что процент летальных исходов среди вакцинированных значительно меньше, однако у умерших есть общие признаки. Результаты опубликованы в журнале The Lancet.
Так, учёные выяснили, что средний возраст умерших — 79,5 года, преобладающее большинство из них — мужчины, у 97% погибших было хотя бы одно сопутствующее заболевание. В анамнезе пациентов значились такие хронические заболевания, как диабет второго типа, болезни почек и сердечно-сосудистой системы, тромбозы, рак крови, астма, деменция, фибрилляция предсердий и хроническая обструктивная болезнь лёгких.
Данные помогли исследователям сделать следующий вывод: риск умереть, заболев COVID-19, даже сделав прививку, увеличивается с ростом сопутствующих заболеваний.
Ранее Лайф писал, что в Петербурге охотнее прививаются от ковида люди с высшим образованием.
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