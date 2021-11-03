Якутские учёные научили нейросеть выявлять поражение лёгких от ковида за 15 секунд
Точность исследований составляет до 98,5%. Технология позволяет снизить нагрузку на врачей, особенно в период обострения эпидемиологической ситуации.
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Учёные из якутской IT-компании Sciberia научились с помощью искусственного интеллекта диагностировать поражение лёгких от коронавируса быстрее, чем за полминуты. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на компанию-разработчика.
"Искусственный интеллект обрабатывает снимки КТ-исследований с высокой скоростью и повышенной точностью: сегодня мы достигли скорости обработки снимков в среднем около 15 секунд, а точность исследований составляет до 98,5%, нивелируя человеческую усталость", — объяснил соавтор проекта Антон Ломакин.
Специалист отметил, что на расшифровку одного КТ-исследования врачу требуется не менее 30-40 минут полноценной работы. Технология с использованием ИИ позволяет снизить нагрузку на врачей, особенно в период обострения эпидемиологической ситуации, и таким образом помогает спасти сотни жизней, уточнил Ломакин.
Ранее Лайф сообщал, что группа международных исследователей изобрела способ предсказывать смерть от ковида. Среди преимуществ нового метода — возможность использовать его при неподтверждённом диагнозе.
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