Якутские учёные научили нейросеть выявлять поражение лёгких от ковида за 15 секунд

Учёные из якутской IT-компании Sciberia научились с помощью искусственного интеллекта диагностировать поражение лёгких от коронавируса быстрее, чем за полминуты. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на компанию-разработчика.

"Искусственный интеллект обрабатывает снимки КТ-исследований с высокой скоростью и повышенной точностью: сегодня мы достигли скорости обработки снимков в среднем около 15 секунд, а точность исследований составляет до 98,5%, нивелируя человеческую усталость", — объяснил соавтор проекта Антон Ломакин.

Специалист отметил, что на расшифровку одного КТ-исследования врачу требуется не менее 30-40 минут полноценной работы. Технология с использованием ИИ позволяет снизить нагрузку на врачей, особенно в период обострения эпидемиологической ситуации, и таким образом помогает спасти сотни жизней, уточнил Ломакин.