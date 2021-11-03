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Ещё два российских региона продлевают нерабочие дни после 7 ноября

До этого правом корректировать даты "ковикул" воспользовались также Новгородская и Томская области.

3 ноября, 10:47
<p>Фото © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV</p>

Фото © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

Власти Челябинской и Курской областей приняли решение продлить период нерабочих дней до 12 ноября включительно.

"По решению оперативного штаба в Челябинской области в целях недопущения дальнейшего распространения CoViD-19 продлевается режим нерабочих дней с 8 ноября 2021 года до 12 ноября 2021 года включительно с сохранением за работниками заработной платы", — говорится в сообщении челябинского правительства.

Губернатор Курской области Роман Старовойт в свою очередь заявил в эфире "Россия-24", что, несмотря на "некоторую стабилизацию" ситуации с ковидом, оперштаб региона также решил продлить действие нерабочих дней до 12 ноября.

Песков заявил, что новых решений по продлению нерабочих дней пока нет

Песков заявил, что новых решений по продлению нерабочих дней пока нет

Как сообщал Лайф, из-за роста заболеваемости коронавирусом в России 30 октября начался режим нерабочих дней. Во многих регионах РФ введена система QR-кодов. При этом за местными властями оставили право корректировать даты "ковикул" по своему усмотрению, им воспользовалось также две области — Новгородская и Томская.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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