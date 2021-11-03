Ещё два российских региона продлевают нерабочие дни после 7 ноября
До этого правом корректировать даты "ковикул" воспользовались также Новгородская и Томская области.
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Власти Челябинской и Курской областей приняли решение продлить период нерабочих дней до 12 ноября включительно.
"По решению оперативного штаба в Челябинской области в целях недопущения дальнейшего распространения CoViD-19 продлевается режим нерабочих дней с 8 ноября 2021 года до 12 ноября 2021 года включительно с сохранением за работниками заработной платы", — говорится в сообщении челябинского правительства.
Губернатор Курской области Роман Старовойт в свою очередь заявил в эфире "Россия-24", что, несмотря на "некоторую стабилизацию" ситуации с ковидом, оперштаб региона также решил продлить действие нерабочих дней до 12 ноября.
Как сообщал Лайф, из-за роста заболеваемости коронавирусом в России 30 октября начался режим нерабочих дней. Во многих регионах РФ введена система QR-кодов. При этом за местными властями оставили право корректировать даты "ковикул" по своему усмотрению, им воспользовалось также две области — Новгородская и Томская.
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