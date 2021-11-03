Ещё два российских региона продлевают нерабочие дни после 7 ноября

"По решению оперативного штаба в Челябинской области в целях недопущения дальнейшего распространения CoViD-19 продлевается режим нерабочих дней с 8 ноября 2021 года до 12 ноября 2021 года включительно с сохранением за работниками заработной платы", — говорится в сообщении челябинского правительства.