"Сейчас мне не хочется заканчивать карьеру на такой ноте. Нужна позитивная точка. Поэтому я ещё годик попробую взять", — заявила Ефимова.

Спортсменка также призналась, что была удивлена тому факту, что перед Олимпиадой в Токио она много тренировалась и работала, однако не показала приемлемого результата. При этом совсем недавно она сумела показать хорошее время на стометровке брассом, хотя готовилась в абсолютно ином режиме.