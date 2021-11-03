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"Нужна позитивная точка": Ефимова заявила, что не собирается заканчивать карьеру

Напомним, после Олимпийских игр в Токио было много разговоров о том, что спортсменка завершит свои выступления.

3 ноября, 10:40
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© instagram

Российская пловчиха Юлия Ефимова в беседе с "Матч ТВ" заявила, что не собирается заканчивать спортивную карьеру в ближайшее время.

"Сейчас мне не хочется заканчивать карьеру на такой ноте. Нужна позитивная точка. Поэтому я ещё годик попробую взять", заявила Ефимова.

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Спортсменка также призналась, что была удивлена тому факту, что перед Олимпиадой в Токио она много тренировалась и работала, однако не показала приемлемого результата. При этом совсем недавно она сумела показать хорошее время на стометровке брассом, хотя готовилась в абсолютно ином режиме.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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