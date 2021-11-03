В Кремле рассматривают обращение "Новой газеты" по "досье Пандоры"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в Кремле получили письмо "Новой газеты" по изучению фактов из "досье Пандоры".

"От "Новой газеты" действительно были письма в адрес нашего соответствующего управления в Кремле. Управление работает над этими обращениями", — сказал он.

Песков также утвердительно ответил на уточняющий вопрос журналистов о том, рассматривается ли это обращение.