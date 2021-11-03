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В Кремле рассматривают обращение "Новой газеты" по "досье Пандоры"

Опубликованное ранее расследование консорциума журналистов было посвящено офшорным схемам ряда известных лиц за рубежом.

3 ноября, 10:36
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в Кремле получили письмо "Новой газеты" по изучению фактов из "досье Пандоры".

"От "Новой газеты" действительно были письма в адрес нашего соответствующего управления в Кремле. Управление работает над этими обращениями", — сказал он.

Песков также утвердительно ответил на уточняющий вопрос журналистов о том, рассматривается ли это обращение.

В "досье Пандоры" Пескову бросилась в глаза роль США как "крупнейшей офшорной лакуны"

В "досье Пандоры" Пескову бросилась в глаза роль США как "крупнейшей офшорной лакуны"

Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал так называемое досье Пандоры. Оно посвящено возможной причастности ряда известных лиц, включая лидеров стран, к офшорным схемам. В нём упоминается более 35 действующих и бывших политиков, более 300 чиновников из примерно ста стран, а также артисты и общественные деятели. После обнародования документа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя публикацию "досье Пандоры", напомнила о планах США, которые являются крупнейшим налоговым убежищем, вести борьбу с коррупцией.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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