В Кремле рассматривают обращение "Новой газеты" по "досье Пандоры"
Опубликованное ранее расследование консорциума журналистов было посвящено офшорным схемам ряда известных лиц за рубежом.
Фото © Shutterstock
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в Кремле получили письмо "Новой газеты" по изучению фактов из "досье Пандоры".
"От "Новой газеты" действительно были письма в адрес нашего соответствующего управления в Кремле. Управление работает над этими обращениями", — сказал он.
Песков также утвердительно ответил на уточняющий вопрос журналистов о том, рассматривается ли это обращение.
Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал так называемое досье Пандоры. Оно посвящено возможной причастности ряда известных лиц, включая лидеров стран, к офшорным схемам. В нём упоминается более 35 действующих и бывших политиков, более 300 чиновников из примерно ста стран, а также артисты и общественные деятели. После обнародования документа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя публикацию "досье Пандоры", напомнила о планах США, которые являются крупнейшим налоговым убежищем, вести борьбу с коррупцией.
Комментариев: 0