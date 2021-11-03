"Пришёл с намерением меня убить": Девушка известного бойца ММА рассказала подробности жутких избиений
Ранее стало известно, что спортсмен регулярно наносил побои своей возлюбленной на почве ревности.
Девушка известного российского бойца MMA Артура Кулинского, который известен под прозвищем Акаб, рассказала, как именно её избивал возлюбленный и почему это происходило. Ролик на своём ютуб-канале выложила юрист Екатерина Гордон.
"27 октября 2021 года ночью после ссоры я возвращаюсь домой, где меня ждал Артур. С водкой, пьяный и с намерением меня убить. Он мне так и сказал: "Я приехал тебя убить. Я тебя так сильно ревную, что не отрицаю тот факт, что хочу тебя убить". Он затащил меня домой и бил. У меня появился шанс убежать, когда он с меня встал после избиения, взял телефон и сказал, что вызовет скорую", — подчеркнула пострадавшая.
После этого девушка попыталась сбежать, однако боец сумел догнать её уже во дворе и сбил с ног, затем продолжал бить свою возлюбленную. В ситуацию попытался вмешаться случайный прохожий, однако Кулинский просил, чтобы никто не лез. При этом девушка просила о помощи. Пока боец отвлёкся на прохожего, пострадавшая вновь сумела сбежать и спрятаться в круглосуточном магазине. Однако и там Кулинский сумел найти её и вытащить оттуда.
Пока спортсмен нёс свою девушку, на улице появились полицейские, которые сумели остановить бойца. Это далеко не первый случай избиения Кулинским своей подруги. В частности, летом он ломал ей руку. Причём происходило это при других спортсменах. Сама пострадавшая подчеркнула, что Кулинский неоднократно перед ней извинялся, однако прощать его она не собирается.
"Теперь я всё расскажу, как на самом деле есть. Этот человек меня преследует. Я уже сменила место жительства, потому что мне страшно, что он придёт и добьёт меня, потому что от него невозможно отбиться. Он опасен для общества", — добавила пострадавшая.
"Оттачивал на ней профессиональные навыки": Известного российского бойца обвинили в жестоком избиении возлюбленной
Ранее Лайф сообщал, что российского бойца ММА и участника боёв на голых кулаках лиги Hardcore Артура Кулинского обвинили в том, что он избил свою девушку и сломал ей руку.
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