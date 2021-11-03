Девушка известного российского бойца MMA Артура Кулинского, который известен под прозвищем Акаб, рассказала, как именно её избивал возлюбленный и почему это происходило. Ролик на своём ютуб-канале выложила юрист Екатерина Гордон.

"27 октября 2021 года ночью после ссоры я возвращаюсь домой, где меня ждал Артур. С водкой, пьяный и с намерением меня убить. Он мне так и сказал: "Я приехал тебя убить. Я тебя так сильно ревную, что не отрицаю тот факт, что хочу тебя убить". Он затащил меня домой и бил. У меня появился шанс убежать, когда он с меня встал после избиения, взял телефон и сказал, что вызовет скорую", — подчеркнула пострадавшая.

После этого девушка попыталась сбежать, однако боец сумел догнать её уже во дворе и сбил с ног, затем продолжал бить свою возлюбленную. В ситуацию попытался вмешаться случайный прохожий, однако Кулинский просил, чтобы никто не лез. При этом девушка просила о помощи. Пока боец отвлёкся на прохожего, пострадавшая вновь сумела сбежать и спрятаться в круглосуточном магазине. Однако и там Кулинский сумел найти её и вытащить оттуда.

Пока спортсмен нёс свою девушку, на улице появились полицейские, которые сумели остановить бойца. Это далеко не первый случай избиения Кулинским своей подруги. В частности, летом он ломал ей руку. Причём происходило это при других спортсменах. Сама пострадавшая подчеркнула, что Кулинский неоднократно перед ней извинялся, однако прощать его она не собирается.

"Теперь я всё расскажу, как на самом деле есть. Этот человек меня преследует. Я уже сменила место жительства, потому что мне страшно, что он придёт и добьёт меня, потому что от него невозможно отбиться. Он опасен для общества", — добавила пострадавшая.