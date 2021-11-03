Спасение или поглощение: Зачем арабские шейхи хотят купить долю в "Спартаке" Каждая из сторон в этом вопросе может получить свою выгоду. Тем более, что это уже не первая попытка со стороны миллиардеров войти в наш футбол. 3 ноября, 10:29 Фото © ФК "Спартак-Москва"

Одна из самых странных новостей минувшего дня задела самый обсуждаемый футбольный клуб страны — "Спартак". Как стало известно СМИ, 20% акций красно-белых готовы купить арабские шейхи. Те самые, которые превратили "Манчестер Сити" в гранда мирового футбола, вложив миллиарды долларов и накупив кучу суперзвёзд. Впрочем, новость эта звучит как утопично, так и достаточно странно, если не сказать прямо — бредово.

Кто такие?

Речь идёт о холдинге City Football Group. Входит в него десяток команд из самых разных уголков мира: от Великобритании до Индии и Уругвая. Из более-менее узнаваемых клубов, помимо "Манчестер Сити", испанская "Жирона" или американский "Нью-Йорк Сити". Понятно, что между этими клубами хорошо развита скаутская сеть, да и все они чувствуют относительное спокойствие за своё будущее, особенно в кризисные времена.

Теперь холдинг и его владельцы хотят влезть в самый популярный клуб нашей страны. По информации СМИ, в Москве уже находится несколько представителей группы компаний, которые посетили матч "Спартака" против "Ростова". Вряд ли они остались довольны увиденным, однако слухи о возможной покупке доли красно-белых пошли именно после игры.

Понятно, что "Спартаку" такая сделка может быть крайне интересна. Новые спонсоры, финансовые вливания и, возможно, новые игроки. Совершенно иного уровня. С учётом нынешней ситуации в столичном клубе данная сделка — отличный вариант. Уж кто-кто, а арабские шейхи, приручившие "Манчестер Сити", в "Спартаке"-то уж точно порядок наведут. Чем обрадуют болельщиков, которые не перестают скандировать: "Федун, продай "Спартак".

Зачем это шейхам?

Пожалуй, это главный вопрос. Зачем подобная сделка нужна влиятельным арабским миллиардерам? Будем честны, наш футбол уже давно не является привлекательным для больших инвестиций или же прихода топовых футболистов. Даже молодого Алексиса Бека-Бека, который летом пришёл в "Локомотив", пришлось уговаривать очень долго, ведь он не желал ехать в нашу страну.

Способствуют этому не самые высокие результаты нашей сборной и клубов на международной арене. Мы не выходим из группы на Евро-2020, тяжело играем в еврокубках или же вообще не проходим их квалификацию. В нашем чемпионате также полно самых разных проблем, да ещё и власть в нём меняется.

Однако не будем забывать, что Россия — самая большая страна на планете, и обходить её стороной достаточно странно и опрометчиво. К тому же рынок отечественных футболистов в Европе изучен не до конца. И приход шейхов с их развитой скаутской системой может очень сильно в этом помочь.

К тому же "Спартак" — далеко не самый бедный клуб, с развитой инфраструктурой, новеньким стадионом, базой, проектами и огромной армией фанатов. Для захода на наш рынок "Спартак" может быть одним из самых привлекательных и интересных вариантов. И красно-белые сейчас в весьма подвешенном состоянии. Для потенциального покупателя, пусть и доли, это может быть крайне интересный квест — вытащить клуб из тяжёлой ситуации и сделать его грандом.

Однако странной выглядит цифра 20%. Что даёт владение пятой частью акций? Ровным счётом — ничего. Вероятнее всего, City Football Group просто не хочет спешить и брать сильно больше. Тем не менее 20% — странный компромисс. Вряд ли с такой долей акций можно будет повлиять на трансферную политику или глобальную стратегию развития команды. Скорее всего, шейхи просто застолбят себе место в совете директоров клуба.

Не первая попытка

Впрочем, холдинг прекрасно знаком российскому болельщику. Арабские шейхи ранее хотели подобным образом зайти в "Уфу", а позднее в "Химки". Однако обе попытки закончились по большому счёту ничем.

"Они хотели получить полный контроль над клубом, стоял вопрос о покупке. Но переговоры зашли в тупик. Была масса причин, по которым мы не соответствовали их пожеланиям. Первое пожелание — начало строительства большого современного стадиона. По другим вопросам переговоры шли, всё было поправимо. Но стадион был основной причиной, из-за него мы не могли продолжать переговоры", — заявлял Sport24 генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов.

Примерно та же ситуация и с "Химками". Там у шейхов были примерно те же претензии. Да и в руководстве клуба признались, что City Football Group наш рынок не сильно-то интересен. Были ещё попытки зайти в "Зенит" и "Сочи", но и они закончились тоже безуспешно. Теперь новая попытка — "Спартак". Правда, в холдинге не спешат подтверждать информацию о возможной покупке акций красно-белых.

"Мы не комментируем чьи-то домыслы и слухи", — заявил глава пресс-службы "Манчестер Сити" Саймон Хегги в беседе с Metaraitings.

Болельщики "Спартака" сейчас будут рады любым преобразованиям в клубе. Даже идея о создании новой команды — "Спортака" — воодушевила фанатов куда больше, чем все последние новости из стана красно-белых. При этом не покидает ощущение, что потенциальная сделка больше похожа на какой-то вброс и тиражирование слухов. Однако если это случится, то не только "Спартак", но и весь наш футбол может получить серьёзный толчок вперёд.

Авторы Шамиль Гаджиев