В Минздраве заявили о необходимости сократить срок действия QR-кодов

Срок действия сертификатов о вакцинации от CoViD-19 необходимо сократить до полугода, заявил главный внештатный специалист Минздрава РФ по медицинской профилактике в Уральском федеральном округе, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

По его мнению, выдачу документов нужно привязать к длительности иммунитета. Антитела, в том числе к дельта-штамму коронавируса SARS-CoV-2, сохраняются в организме меньше года.

"Сертификат всё ещё действует год, поскольку он был рассчитан на уханьский штамм, менее агрессивный, менее патогенный. Срок действия сертификата по-хорошему стоило бы поменять на шестимесячный, и, возможно, эта работа будет проведена", — сказал врач во время прямого эфира в "Инстаграме".