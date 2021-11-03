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В Минздраве заявили о необходимости сократить срок действия QR-кодов

Сертификат сейчас активен целый год, поскольку он был рассчитан на уханьский штамм, который менее агрессивен, чем новые мутации.

3 ноября, 10:28
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Срок действия сертификатов о вакцинации от CoViD-19 необходимо сократить до полугода, заявил главный внештатный специалист Минздрава РФ по медицинской профилактике в Уральском федеральном округе, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

По его мнению, выдачу документов нужно привязать к длительности иммунитета. Антитела, в том числе к дельта-штамму коронавируса SARS-CoV-2, сохраняются в организме меньше года.

"Сертификат всё ещё действует год, поскольку он был рассчитан на уханьский штамм, менее агрессивный, менее патогенный. Срок действия сертификата по-хорошему стоило бы поменять на шестимесячный, и, возможно, эта работа будет проведена", — сказал врач во время прямого эфира в "Инстаграме".

Доступ открыт: Куда можно ходить без QR-кода даже в нерабочие дни

Доступ открыт: Куда можно ходить без QR-кода даже в нерабочие дни

Кстати, ранее Лайф писал, что в России разработали устройство для проверки QR-кодов вакцинации от ковида. По словам создателей, также в нём можно установить алгоритмы для верификации паспортов и других документов.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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