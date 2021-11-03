В Минздраве заявили о необходимости сократить срок действия QR-кодов
Сертификат сейчас активен целый год, поскольку он был рассчитан на уханьский штамм, который менее агрессивен, чем новые мутации.
Фото © Pixabay
Срок действия сертификатов о вакцинации от CoViD-19 необходимо сократить до полугода, заявил главный внештатный специалист Минздрава РФ по медицинской профилактике в Уральском федеральном округе, доктор медицинских наук Сергей Токарев.
По его мнению, выдачу документов нужно привязать к длительности иммунитета. Антитела, в том числе к дельта-штамму коронавируса SARS-CoV-2, сохраняются в организме меньше года.
"Сертификат всё ещё действует год, поскольку он был рассчитан на уханьский штамм, менее агрессивный, менее патогенный. Срок действия сертификата по-хорошему стоило бы поменять на шестимесячный, и, возможно, эта работа будет проведена", — сказал врач во время прямого эфира в "Инстаграме".
Кстати, ранее Лайф писал, что в России разработали устройство для проверки QR-кодов вакцинации от ковида. По словам создателей, также в нём можно установить алгоритмы для верификации паспортов и других документов.
Коронавирус: Главное
Песков призвал ориентироваться на данные Росстата и оперштаба по смертности от ковида
сегодня в 10:24
Якутские учёные научили нейросеть выявлять поражение лёгких от ковида за 15 секунд
сегодня в 10:18
Неуловимые переносчики: Врачи объяснили введение ограничений на посещение ТЦ для подростков
сегодня в 09:59
Комментариев: 0