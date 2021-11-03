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Регион
Опубликовано 3 ноября 2021, 10:38

Почти 600 спортсменов вошли в расширенный список сборной России на Олимпиаду в Пекине

Фото © ТАСС / EPA / WU HONG

Фото © ТАСС / EPA / WU HONG

Игры в китайской столице пройдут с 4 по 20 февраля, участники разыграют 109 комплектов медалей.

Сборная России утвердила расширенный список кандидатов на участие в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом журналистам рассказал глава Минспорта РФ Олег Матыцин по итогам заседания штаба по контролю за обеспечением подготовки сборных команд для участия в Играх.

"Сегодня утверждён список — 599 атлетов по 13 видам спорта", — отметил Матыцин.

Он также заметил, что на данный момент наша сборная завоевала 218 из 261 возможной олимпийской квоты. При этом количество ещё может измениться в ближайшее время по итогам различных соревнований.

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Напомним, Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Всего на них разыграют 109 комплектов медалей в семи видах спорта. По планам ОКР, 216 спортсменов представят нашу страну в Китае.

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Шамиль Гаджиев
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