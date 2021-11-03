Почти 600 спортсменов вошли в расширенный список сборной России на Олимпиаду в Пекине

Игры в китайской столице пройдут с 4 по 20 февраля, участники разыграют 109 комплектов медалей.

Сборная России утвердила расширенный список кандидатов на участие в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом журналистам рассказал глава Минспорта РФ Олег Матыцин по итогам заседания штаба по контролю за обеспечением подготовки сборных команд для участия в Играх.

"Сегодня утверждён список — 599 атлетов по 13 видам спорта", — отметил Матыцин.

Он также заметил, что на данный момент наша сборная завоевала 218 из 261 возможной олимпийской квоты. При этом количество ещё может измениться в ближайшее время по итогам различных соревнований.