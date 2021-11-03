Bloomberg сообщил об опасности переноса сроков запуска "Северного потока – 2"
Ускориться вся эта бюрократическая волокита в ЕС способна на фоне европейского энергетического кризиса.
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Процесс получения разрешения на открытие трубопровода "Северный поток – 2" может затянуться вплоть до 8 мая 2022 года. Как сообщает Bloomberg, запустить его могут только после того, как немецкая сторона передаст все необходимые документы.
Дело в том, что Федеральное сетевое агентство ФРГ должно вынести предварительное решение по сертификации до 8 января, которое потом передадут на двухмесячное рассмотрение Еврокомиссии. Её решение не будет иметь обязательного характера, однако теоретически процесс может растянуться ещё на два месяца, до 8 мая. После всех этих процедур немецкий регулятор сможет выдать газопроводу лицензию. А вот поставки по "Северному потоку – 2" могут начаться уже на следующий день после получения документа. Ускорить бюрократическую волокиту может только усугубляющийся энергетический кризис.
При этом агентство указывает на то, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель поддерживала "Северный поток – 2" вопреки отрицательной позиции США и некоторых стран Евросоюза, а также Украины. Аналитики Bloomberg считают, что будущий немецкий канцлер Олаф Шольц вряд ли изменит позицию правительства по этому вопросу.
Ранее Лайф писал, что премьер Баварии призвал ускорить открытие "Северного потока – 2". По мнению Маркуса Зедера, это поможет сдержать рост цен на газ в Европе.
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