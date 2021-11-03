Bloomberg сообщил об опасности переноса сроков запуска "Северного потока – 2"

Процесс получения разрешения на открытие трубопровода "Северный поток – 2" может затянуться вплоть до 8 мая 2022 года. Как сообщает Bloomberg, запустить его могут только после того, как немецкая сторона передаст все необходимые документы.

Дело в том, что Федеральное сетевое агентство ФРГ должно вынести предварительное решение по сертификации до 8 января, которое потом передадут на двухмесячное рассмотрение Еврокомиссии. Её решение не будет иметь обязательного характера, однако теоретически процесс может растянуться ещё на два месяца, до 8 мая. После всех этих процедур немецкий регулятор сможет выдать газопроводу лицензию. А вот поставки по "Северному потоку – 2" могут начаться уже на следующий день после получения документа. Ускорить бюрократическую волокиту может только усугубляющийся энергетический кризис.