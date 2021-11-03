С 8 ноября пройти в театры и музеи в Москве можно будет только по QR-коду
Ранее мэр столицы Сергей Собянин объявил о прекращении режима нерабочих дней с того же дня.
Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов
С 8 ноября пройти в театры и музеи в Москве можно будет только по предъявлению QR-кода. Об этом сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин, который ранее объявил о прекращении режима нерабочих дней со следующего понедельника.
"С понедельника в Москве вводится правило прохода в театры, музеи только при предъявлении QR-кода. В целом, конечно, стоит задача, чтобы дальше обезопасить себя и близких, — необходимо вакцинироваться. Пункты вакцинации везде работают", — отметил он в ходе открытия эндоскопического центра ГКБ имени Буянова.
Ранее Лайф сообщал, что в России выявили 40 443 новых случая заражения коронавирусом за сутки. Больше всего заболевших за сутки зафиксировано в Москве (+6827 человек), Петербурге (+3269), Московской (+2744) и Самарской (+1569) областях. Много новых заболевших в Нижегородской области (+807), Воронежской (+800) и в Крыму (+741).
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