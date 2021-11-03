С 8 ноября пройти в театры и музеи в Москве можно будет только по QR-коду

С 8 ноября пройти в театры и музеи в Москве можно будет только по предъявлению QR-кода. Об этом сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин, который ранее объявил о прекращении режима нерабочих дней со следующего понедельника.

"С понедельника в Москве вводится правило прохода в театры, музеи только при предъявлении QR-кода. В целом, конечно, стоит задача, чтобы дальше обезопасить себя и близких, — необходимо вакцинироваться. Пункты вакцинации везде работают", — отметил он в ходе открытия эндоскопического центра ГКБ имени Буянова.