Журналист Арустамян рассказал, где пройдёт матч "Динамо" — "Краснодар"

До этого сообщалось, что провести встречу в столице мешают коронавирусные ограничения.

Журналист и инсайдер Нобель Арустамян в своём телеграм-канале сообщил, что матч 14-го тура РПЛ "Динамо" — "Краснодар" состоится в Москве.

По его информации, вероятнее всего, матч пройдёт с 30%-ной заполняемостью трибун. При схожих условиях должно пройти и дерби между "Спартаком" и "Локомотивом", запланированное на эти выходные.