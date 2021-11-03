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Регион
Опубликовано 3 ноября 2021, 11:10

Журналист Арустамян рассказал, где пройдёт матч "Динамо" — "Краснодар"

Фото © ФК "Динамо" Москва

Фото © ФК "Динамо" Москва

До этого сообщалось, что провести встречу в столице мешают коронавирусные ограничения.

Журналист и инсайдер Нобель Арустамян в своём телеграм-канале сообщил, что матч 14-го тура РПЛ "Динамо" — "Краснодар" состоится в Москве.

По его информации, вероятнее всего, матч пройдёт с 30%-ной заполняемостью трибун. При схожих условиях должно пройти и дерби между "Спартаком" и "Локомотивом", запланированное на эти выходные.

РПЛ прокомментировала ситуацию с проведением матча "Динамо" — "Краснодар"
РПЛ прокомментировала ситуацию с проведением матча "Динамо" — "Краснодар"

Ранее Лайф сообщал, что матч 14-го тура футбольной Российской премьер-лиги "Динамо" — "Краснодар" не может быть проведён в Москве из-за ковидных ограничений в столице.

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Шамиль Гаджиев
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