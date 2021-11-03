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Журналист Арустамян рассказал, где пройдёт матч "Динамо" — "Краснодар"

Ранее стало известно, что встреча не может пройти в столице из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

3 ноября, 11:10
<p>Фото © ФК "Динамо" Москва</p>

Фото © ФК "Динамо" Москва

Журналист и инсайдер Нобель Арустамян в своём телеграм-канале сообщил, что матч 14-го тура РПЛ "Динамо" — "Краснодар" состоится в Москве.

По его информации, вероятнее всего, матч пройдёт с 30%-ной заполняемостью трибун. При схожих условиях должно пройти и дерби между "Спартаком" и "Локомотивом", запланированное на эти выходные.

РПЛ прокомментировала ситуацию с проведением матча "Динамо" — "Краснодар"

РПЛ прокомментировала ситуацию с проведением матча "Динамо" — "Краснодар"

Ранее Лайф сообщал, что матч 14-го тура футбольной Российской премьер-лиги "Динамо" — "Краснодар" не может быть проведён в Москве из-за ковидных ограничений в столице.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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