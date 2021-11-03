Убийца продавщицы из Выксы заявил, что смертельный удар предназначался мячику

Неадекватный покупатель, который в городе Выкса Нижегородской области зарезал продавщицу магазина, объяснил на допросе, что нож с собой взял, "потому что хотел колбасы". По его версии, смертельный удар предназначался мячику, с которым женщина играла на рабочем месте.

По данным SHOT, 44-летний Владислав Ч. пояснил, что у кассы увидел, как 38-летняя Марина П. играла в мячик. В него он якобы и целился — ткнул и ушёл. Был ли на самом деле "мячик", пока не известно. С продавщицей напавший знаком не был. Также задержанный на допросе признался, что не видит смысла в жизни. С учётом подобных объяснений степень его вменяемости предстоит установить во время назначенной подозреваемому психиатрической экспертизы.