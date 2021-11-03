Камера сняла, как россиянин зашёл в магазин и без единой эмоции убил продавщицу

Смертельный удар зафиксировала камера наблюдения. На кадрах видно, как мужчина подходит к кассе, осматривается, после чего резко достаёт из куртки нож и вонзает в продавщицу. Спасти пострадавшую не удалось — 37-летняя женщина скончалась в больнице. Нападавшего же, как сообщается, оперативно задержали. По словам местных жителей, мужчина ранее уже привлекал внимание своим неординарным поведением, но на преступление пошёл впервые.