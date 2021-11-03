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Камера сняла, как россиянин зашёл в магазин и без единой эмоции убил продавщицу

По словам местных жителей, мужчина ранее уже привлекал к себе внимание странным поведением.

3 ноября, 08:07

Скриншот видео © LIFE

Камера в магазине сняла жестокое убийство продавщицы покупателем. Видео © LIFE

В городе Выксы Нижегородской области неадекватный покупатель зарезал продавщицу магазина. Об этом пишет телеграм-канал "Нижний № 1".

Смертельный удар зафиксировала камера наблюдения. На кадрах видно, как мужчина подходит к кассе, осматривается, после чего резко достаёт из куртки нож и вонзает в продавщицу. Спасти пострадавшую не удалось — 37-летняя женщина скончалась в больнице. Нападавшего же, как сообщается, оперативно задержали. По словам местных жителей, мужчина ранее уже привлекал внимание своим неординарным поведением, но на преступление пошёл впервые.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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