В Москву вернулся рейс Wizz Air, который вчера внепланово сел в Киеве
2 ноября из-за тумана в российской столице самолёт венгерской авиакомпании совершил незапланированную посадку на Украине.
Марина Лысцева
Самолёт авиакомпании Wizz Air, который накануне летел из Будапешта в Москву и внепланово сел в Киеве, всё же прибыл в российскую столицу утром 3 ноября.
Как свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Внуково, борт совершил посадку в 10.24 мск.
Напомним, 2 ноября из-за тумана в российской столице самолёт венгерской авиакомпании Wizz Air, направлявшийся из Будапешта в Москву, совершил незапланированную посадку в Киеве. Лайнер должен был приземлиться во Внуково в 10:25, однако вместо этого был перенаправлен в Борисполь. После внеплановой посадки самолёт отправился назад в Будапешт.
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