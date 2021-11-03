В Москву вернулся рейс Wizz Air, который вчера внепланово сел в Киеве

Самолёт авиакомпании Wizz Air, который накануне летел из Будапешта в Москву и внепланово сел в Киеве, всё же прибыл в российскую столицу утром 3 ноября.

Лайф публикует видео из самолёта Будапешт — Москва во время его внеплановой посадки в Киеве

Напомним, 2 ноября из-за тумана в российской столице самолёт венгерской авиакомпании Wizz Air, направлявшийся из Будапешта в Москву, совершил незапланированную посадку в Киеве. Лайнер должен был приземлиться во Внуково в 10:25, однако вместо этого был перенаправлен в Борисполь. После внеплановой посадки самолёт отправился назад в Будапешт.