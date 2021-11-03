Бастрыкин поручил подготовить предложения по ДНК-регистрации мигрантов

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить законодательные предложения об обязательной геномной регистрации трудовых мигрантов в стране. О распоряжении главы ведомства сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Председатель СКР дал поручение Главному следственному управлению и Управлению правового обеспечения и международного сотрудничества подготовить проект изменений в федеральные законы "О государственной геномной регистрации в РФ" и "О правовом положении иностранных граждан в РФ", предусматривающих обязательную геномную регистрацию иностранных граждан, получающих разрешение на работу в России", — уточнила она.