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Бастрыкин поручил подготовить предложения по ДНК-регистрации мигрантов

Распоряжение связано в том числе с увеличением количества противоправных деяний трудовых мигрантов в стране.

3 ноября, 07:58
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить законодательные предложения об обязательной геномной регистрации трудовых мигрантов в стране. О распоряжении главы ведомства сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Председатель СКР дал поручение Главному следственному управлению и Управлению правового обеспечения и международного сотрудничества подготовить проект изменений в федеральные законы "О государственной геномной регистрации в РФ" и "О правовом положении иностранных граждан в РФ", предусматривающих обязательную геномную регистрацию иностранных граждан, получающих разрешение на работу в России", — уточнила она.

Поручение Бастрыкина обусловлено тем, что в данный момент миграцию в РФ регулирует множество нормативных актов, а их большое количество представляет определённую сложность, поэтому нужно кодифицировать миграционное законодательство. Предложение связано также с увеличением количества противоправных деяний трудовых мигрантов и обострением криминогенной ситуации в стране.

Бастрыкин предложил ввести геномную регистрацию трудовых мигрантов

Бастрыкин предложил ввести геномную регистрацию трудовых мигрантов

Ранее сообщалось, что у прибывающих в нашу страну трудовых мигрантов и граждан, претендующих на российское гражданство, могут начать собирать дактилоскопические данные.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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