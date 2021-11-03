Бастрыкин поручил подготовить предложения по ДНК-регистрации мигрантов
Распоряжение связано в том числе с увеличением количества противоправных деяний трудовых мигрантов в стране.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить законодательные предложения об обязательной геномной регистрации трудовых мигрантов в стране. О распоряжении главы ведомства сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
"Председатель СКР дал поручение Главному следственному управлению и Управлению правового обеспечения и международного сотрудничества подготовить проект изменений в федеральные законы "О государственной геномной регистрации в РФ" и "О правовом положении иностранных граждан в РФ", предусматривающих обязательную геномную регистрацию иностранных граждан, получающих разрешение на работу в России", — уточнила она.
Поручение Бастрыкина обусловлено тем, что в данный момент миграцию в РФ регулирует множество нормативных актов, а их большое количество представляет определённую сложность, поэтому нужно кодифицировать миграционное законодательство. Предложение связано также с увеличением количества противоправных деяний трудовых мигрантов и обострением криминогенной ситуации в стране.
Ранее сообщалось, что у прибывающих в нашу страну трудовых мигрантов и граждан, претендующих на российское гражданство, могут начать собирать дактилоскопические данные.
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