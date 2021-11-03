Instagram заблокировал аккаунт правительства Севастополя
Причиной стало большое количество ответов на комментарии пользователей.
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Instagram 29 октября заблокировал официальный аккаунт правительства Севастополя, на который было подписано больше десяти тысяч человек. До сих пор страницу не удалось восстановить.
"Причина — большое количество ответов на комментарии пользователей. Социальная сеть называет это чрезмерной активностью", — говорится в официальной группе правительства города в соцсети "ВКонтакте".
Начальник Управления информационной политики Ирина Юхина сообщила, что правительство завело новую страницу и теперь жители города могут снова задавать свои вопросы и обращаться за разъяснениями в "Инстаграм".
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