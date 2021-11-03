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Instagram заблокировал аккаунт правительства Севастополя

Причиной стало большое количество ответов на комментарии пользователей.

3 ноября, 11:04
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Instagram 29 октября заблокировал официальный аккаунт правительства Севастополя, на который было подписано больше десяти тысяч человек. До сих пор страницу не удалось восстановить.

"Причина — большое количество ответов на комментарии пользователей. Социальная сеть называет это чрезмерной активностью", говорится в официальной группе правительства города в соцсети "ВКонтакте".

Начальник Управления информационной политики Ирина Юхина сообщила, что правительство завело новую страницу и теперь жители города могут снова задавать свои вопросы и обращаться за разъяснениями в "Инстаграм".

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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