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Порноактриса оголила свою самую выдающуюся часть тела у Кремля и поплатилась

Модель объяснила, что не могла не сфотографироваться, когда в одном месте собралось всё "самое красивое и любимое".

3 ноября, 11:02
<p>Фото © t.me / <a href="https://t.me/ritafox_off" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Rita Fox</a></p>

Фото © t.me / Rita Fox

Актриса фильмов для взрослых Ксения Дамова опубликовала в соцсетях фото с обнажёнными ягодицами на фоне Кремля. Девушку признали виновной в мелком хулиганстве и арестовали на две недели, сообщила она в своём телеграм-канале.

Модель объяснила, что не преследовала цель "оскорбить дедов и прадедов". Её возмутило то, что на окопах в комплексе "Синявинские высоты" можно и фотографироваться, и даже заниматься сексом, а делать снимки в боди на фоне кремлёвской башни нельзя.

"Я всегда была патриотом. Люблю Россию. Первый раз в жизни решила посмотреть на тот самый Кремль и Красную площадь. Я просто не могла не сфотографировать, столько всего любимого и красивого: Россия, Москва, Кремль, Красная площадь, я и моя попа в боди!" — написала эскорт-модель.

Автору скандальной фотосессии на фоне храма и его подруге вынесли приговор

Автору скандальной фотосессии на фоне храма и его подруге вынесли приговор

Ранее Лайф рассказывал о том, что "инста-модель" из Петербурга тоже решила показать одно место на фоне Исаакиевского собора. Девушка сделала неприличные снимки ещё летом, но теперь на них обратили внимание на фоне приговора таджикскому блогеру за скандальное фото у храма Василия Блаженного.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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