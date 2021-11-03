Порноактриса оголила свою самую выдающуюся часть тела у Кремля и поплатилась

Актриса фильмов для взрослых Ксения Дамова опубликовала в соцсетях фото с обнажёнными ягодицами на фоне Кремля. Девушку признали виновной в мелком хулиганстве и арестовали на две недели, сообщила она в своём телеграм-канале.

Модель объяснила, что не преследовала цель "оскорбить дедов и прадедов". Её возмутило то, что на окопах в комплексе "Синявинские высоты" можно и фотографироваться, и даже заниматься сексом, а делать снимки в боди на фоне кремлёвской башни нельзя.

"Я всегда была патриотом. Люблю Россию. Первый раз в жизни решила посмотреть на тот самый Кремль и Красную площадь. Я просто не могла не сфотографировать, столько всего любимого и красивого: Россия, Москва, Кремль, Красная площадь, я и моя попа в боди!" — написала эскорт-модель.