В Крыму завели уголовное дело на задержанного при получении миллионной взятки мэра

В СКР по Республике Крым и Севастополю возбудили уголовное дело в отношении мэра Белогорска Игоря Ипатко, который ранее был задержан в качестве подозреваемого в получении миллионной взятки. Об этом говорится на сайте ведомства.

"После получения от предпринимателя взятки в 1,4 млн рублей посредник и глава администрации города были задержаны оперативными сотрудниками УФСБ по Крыму и Севастополю. Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении фигурантов уголовного дела меры пресечения", — сообщили в пресс-службе СКР.

Следствие установило, что весной 2021 года владелец бизнеса в сфере пассажирских перевозок попросил власти Белогорска согласовать строительство здания, убрать на том участке ЛЭП и спилить деревья. Позднее Ипатко вызвал к себе коммерсанта и предложил содействие в решении данного вопроса, но за вознаграждение. Предприниматель согласился, и для передачи денег привлекли посредника.