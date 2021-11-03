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В Крыму завели уголовное дело на задержанного при получении миллионной взятки мэра

Следствие планирует добиваться избрания меры пресечения для главы администрации Белогорска.

3 ноября, 10:50
<p>Фото © СК РФ по Республике Крым и Севастополю</p>

Фото © СК РФ по Республике Крым и Севастополю

В СКР по Республике Крым и Севастополю возбудили уголовное дело в отношении мэра Белогорска Игоря Ипатко, который ранее был задержан в качестве подозреваемого в получении миллионной взятки. Об этом говорится на сайте ведомства.

"После получения от предпринимателя взятки в 1,4 млн рублей посредник и глава администрации города были задержаны оперативными сотрудниками УФСБ по Крыму и Севастополю. Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении фигурантов уголовного дела меры пресечения", — сообщили в пресс-службе СКР.

Следствие установило, что весной 2021 года владелец бизнеса в сфере пассажирских перевозок попросил власти Белогорска согласовать строительство здания, убрать на том участке ЛЭП и спилить деревья. Позднее Ипатко вызвал к себе коммерсанта и предложил содействие в решении данного вопроса, но за вознаграждение. Предприниматель согласился, и для передачи денег привлекли посредника.

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Накануне Лайф сообщал, что ФСБ задержала при получении взятки мэра крымского Белогорска. Ипатко был задержан с поличным, глава республики Сергей Аксёнов поблагодарил сотрудников спецслужбы за высокий профессионализм.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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