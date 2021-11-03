Исследование "Мегафона": Россияне оставили свои города на период нерабочих дней

В период с 28 по 30 октября из российских городов уехало в два раза больше жителей, чем в период нерабочих дней в марте 2020 года. К таким выводам пришли специалисты "Мегафона", проанализировав мобильный трафик абонентов с помощью инструментов Big Data.

По данным исследования, 87% абонентов отправились в ближайшие области или небольшие населённые пункты в пределах своего региона и только 13% решили выбраться подальше от дома. К слову, во время нерабочих дней в прошлом году дальние путешествия выбирало больше россиян — около 20%.

Самый большой отток городских жителей аналитики зафиксировали в Москве: к 30 октября из столицы уехало 14% москвичей (это на 57% больше, чем в среднестатистическую субботу октября). Среди пунктов назначения за пределами столичного региона москвичи чаще всего выбирали Санкт-Петербург, Сочи и Нижний Новгород. А вот внутри столицы люди стали перемещаться менее активно. Если в обычные дни октября один городской житель в среднем преодолевал одиннадцать километров в день, то во второй половине прошлой недели этот показатель сократился до восьми с половиной километров, то есть на 22%.

Самая большая миграция населения среди российских регионов, по данным "Мегафона", была отмечена в Калининграде — 5,7% жителей покинули город. Далее следует Петербург (5,5%), Саратов (3,8%) и Нижний Новгород (3,6%).