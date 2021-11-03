У убившего прокурора экс-чиновника из ХМАО нашли активы на 70 млн рублей
Сдал преступника собственный сын, так как претендовал на всё имущество целиком.
Скриншот видео © Следственный комитет РФ
Юрий Чекин, который более 20 лет находился в розыске по обвинению в организации убийства окружного прокурора Юрия Бедерина, оказался владельцем активов на сумму 70 миллионов рублей. Об этом рассказал его адвокат Михаил Пуртов.
"Активы Чекина — это разнообразная недвижимость на общую сумму 70 миллионов рублей. До задержания он планировал разделить их между сыном и племянницей, которая по стечению обстоятельств стала его гражданской женой", — рассказал юрист в беседе с "Лентой.ру".
Пуртов также раскрыл подробности отношений его подзащитного с сыном, который, как считалось, помогал Чекину скрываться от полиции. Выяснилось, что он сдал отца из-за того, что тот планировал разделить многомиллионное имущество между ним и племянницей-женой, в чьей квартире жил долгие годы.
"Сын Юрия Чекина решил сдать отца ФСБ, чтобы устранить родственницу как конкурентку в наследовании. Ей может грозить статья за укрывательство человека, находящегося в розыске", — объяснил адвокат.
Напомним, бывшего чиновника регионального Минфина Юрия Чекина задержали в ХМАО в конце октября. По версии следствия, в 1993 году Чекин через кооператив похитил 15,6 миллиона рублей у одного из предприятий нефтегазодобывающей отрасли. Прокуратура тогда возбудила уголовное дело против чиновника. Из мести Чекин решил убить прокурора ХМАО Юрия Бедерина.
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