У убившего прокурора экс-чиновника из ХМАО нашли активы на 70 млн рублей

Юрий Чекин, который более 20 лет находился в розыске по обвинению в организации убийства окружного прокурора Юрия Бедерина, оказался владельцем активов на сумму 70 миллионов рублей. Об этом рассказал его адвокат Михаил Пуртов.

"Активы Чекина — это разнообразная недвижимость на общую сумму 70 миллионов рублей. До задержания он планировал разделить их между сыном и племянницей, которая по стечению обстоятельств стала его гражданской женой", — рассказал юрист в беседе с "Лентой.ру".

Пуртов также раскрыл подробности отношений его подзащитного с сыном, который, как считалось, помогал Чекину скрываться от полиции. Выяснилось, что он сдал отца из-за того, что тот планировал разделить многомиллионное имущество между ним и племянницей-женой, в чьей квартире жил долгие годы.

"Сын Юрия Чекина решил сдать отца ФСБ, чтобы устранить родственницу как конкурентку в наследовании. Ей может грозить статья за укрывательство человека, находящегося в розыске", — объяснил адвокат.