Власти Подмосковья не собираются продлевать нерабочие дни после 7 ноября

Власти Подмосковья не планируют продлевать нерабочие дни, так как ситуация с коронавирусом стабилизируется. Об этом заявил губернатор области Андрей Воробьёв.

"Ситуация с ковидом в Подмосковье постепенно стабилизируется — спасибо нашим медикам, всем жителям, которые вакцинировались, стараются ограничивать контакты и заботятся о здоровье близких. Всё это даёт нам возможность с 8 ноября возобновить работу кафе, ресторанов, развлекательных центров, сферы услуг, а также очное обучение в школах", — сказал Воробьёв.