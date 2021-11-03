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Власти Подмосковья не собираются продлевать нерабочие дни после 7 ноября

При этом с 8 ноября и до улучшения эпидемиологической обстановки в области продолжают действовать некоторые меры.

3 ноября, 11:31
<p>Фото © ТАСС/EPA/YURI KOCHETKOV</p>

Фото © ТАСС/EPA/YURI KOCHETKOV

Власти Подмосковья не планируют продлевать нерабочие дни, так как ситуация с коронавирусом стабилизируется. Об этом заявил губернатор области Андрей Воробьёв.

"Ситуация с ковидом в Подмосковье постепенно стабилизируется — спасибо нашим медикам, всем жителям, которые вакцинировались, стараются ограничивать контакты и заботятся о здоровье близких. Всё это даёт нам возможность с 8 ноября возобновить работу кафе, ресторанов, развлекательных центров, сферы услуг, а также очное обучение в школах", — сказал Воробьёв.

С 8 ноября и до улучшения эпидемиологической обстановки в Московской области продолжают действовать следующие меры:

  • приостанавливается действие социальных транспортных карт для жителей старше 60 лет и имеющих хронические заболевания — в том случае, если они ещё не сделали прививку от коронавируса или не переболели им в течение последних шести месяцев;
  • организации и индивидуальные предприниматели вправе принять решение о посещении их только лицами, имеющими специальный QR-код;
  • сохраняется обязательный масочный режим;
  • работодатели обязаны обеспечить вакцинацию до 80% сотрудников и перевести на удалёнку 30% работников, а также всех сотрудников в возрасте старше 60 лет и с хроническими заболеваниями, кроме вакцинированных и переболевших;
  • агрегаторы обязаны передавать заказы на такси исключительно вакцинированным водителям.
Песков заявил, что новых решений по продлению нерабочих дней пока нет

Песков заявил, что новых решений по продлению нерабочих дней пока нет

Ранее о решении не продлевать нерабочие дни заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, ситуация с коронавирусом в столице стабилизировалась, при этом ряд мер продолжит действовать, например, QR-коды для прохода в театры и музеи.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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