Власти Подмосковья не собираются продлевать нерабочие дни после 7 ноября
При этом с 8 ноября и до улучшения эпидемиологической обстановки в области продолжают действовать некоторые меры.
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Власти Подмосковья не планируют продлевать нерабочие дни, так как ситуация с коронавирусом стабилизируется. Об этом заявил губернатор области Андрей Воробьёв.
"Ситуация с ковидом в Подмосковье постепенно стабилизируется — спасибо нашим медикам, всем жителям, которые вакцинировались, стараются ограничивать контакты и заботятся о здоровье близких. Всё это даёт нам возможность с 8 ноября возобновить работу кафе, ресторанов, развлекательных центров, сферы услуг, а также очное обучение в школах", — сказал Воробьёв.
С 8 ноября и до улучшения эпидемиологической обстановки в Московской области продолжают действовать следующие меры:
- приостанавливается действие социальных транспортных карт для жителей старше 60 лет и имеющих хронические заболевания — в том случае, если они ещё не сделали прививку от коронавируса или не переболели им в течение последних шести месяцев;
- организации и индивидуальные предприниматели вправе принять решение о посещении их только лицами, имеющими специальный QR-код;
- сохраняется обязательный масочный режим;
- работодатели обязаны обеспечить вакцинацию до 80% сотрудников и перевести на удалёнку 30% работников, а также всех сотрудников в возрасте старше 60 лет и с хроническими заболеваниями, кроме вакцинированных и переболевших;
- агрегаторы обязаны передавать заказы на такси исключительно вакцинированным водителям.
Ранее о решении не продлевать нерабочие дни заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, ситуация с коронавирусом в столице стабилизировалась, при этом ряд мер продолжит действовать, например, QR-коды для прохода в театры и музеи.
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