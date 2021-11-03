В Петербурге задержали блогеров, нарядивших скульптуры коней в красные варежки

В Петербурге полиция задержала трёх человек, которые "приодели" к зиме скульптуры коней на Аничковом мосту. Правоохранители получили утром сообщение, что неизвестные пытались натянуть на копыта творений Петра Клодта красные варежки, а их товарищ снимал всё это с помощью дрона. Кадры опубликовала "Фонтанка".

В полиции "декораторы" объяснили, что красные варежки надели на конные скульптуры, потому что памятникам тоже может быть холодно. Кроме того, была ещё одна важная цель — напомнить жителям Петербурга, что нужно теплее одеваться, так как приближаются заморозки. Задержанными оказались двое мужчин 19 и 29 лет, а также 27-летняя женщина. Теперь полиция Центрального района ломает голову, что делать с этими заботливыми людьми.

Оказалось, что троица успела утеплить ещё и коней Диоскуров у "Манежа". Но в музейном комплексе не побежали ябедничать, а решили посмотреть, насколько новый имидж коней эстетично смотрится.