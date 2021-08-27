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Любовное послание, которое турок оставил на асфальте в Ростове-на-Дону, насмешило пользователей Сети

Вот только безграмотные, но очаровательные послания оказались совсем не тем, чем кажется.

27 августа, 15:53

Видео © Instagram / my.rostov

Недавно жители двора в Ростове-на-Дону заметили, что неизвестный в кофте с капюшоном пишет любовное послание прямо на асфальте. Содержание письма оказалось ну очень смешным и драматичным. Видеозапись, как вандал разрисовывает дорогу, быстро стала вирусной.

Я целоват тибя в Турции. Теперь хочу циловать в Ростов. Не бойся, открой дверь. Серкан. Встретимся на субботу

Текст послания

Видео © Instagram / my.rostov

Дай бог, что дама не замужем😂 А то огребёт Серкан

Пользовательница Сети

Любит сильно. Даже русский язык выучил

Пользовательница Сети

Думаю, муж будет против

Пользователь Сети

Но, пока пользователи ростовских онлайн-групп сопереживали и даже завидовали жительнице двора, в сотнях километров оттуда, в Саратове, местные занимались тем же самым. Оказывается, точно такая же надпись появилась и в их городе. В Воронеже то же самое. Единственное, что менялось в надписях, — это упоминание города, в который приехал "турок".

Фото © Instagram / saratov_detka

Фото © Instagram / saratov_detka

Долго расшифровывать истинный смысл послания не пришлось. Так креативщики телеканала "Суббота!" решили привлечь внимание жителей юга России к турецкому сериалу, который с начала августа выходит в эфире канала

Соседи в Урюпинске поседели от страха, увидев через окно, что на первом этаже теперь живёт лев

Соседи в Урюпинске поседели от страха, увидев через окно, что на первом этаже теперь живёт лев

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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