Любовное послание, которое турок оставил на асфальте в Ростове-на-Дону, насмешило пользователей Сети

Недавно жители двора в Ростове-на-Дону заметили, что неизвестный в кофте с капюшоном пишет любовное послание прямо на асфальте. Содержание письма оказалось ну очень смешным и драматичным. Видеозапись, как вандал разрисовывает дорогу, быстро стала вирусной.

Я целоват тибя в Турции. Теперь хочу циловать в Ростов. Не бойся, открой дверь. Серкан. Встретимся на субботу Текст послания

Видео © Instagram / my.rostov

Дай бог, что дама не замужем😂 А то огребёт Серкан Пользовательница Сети

Любит сильно. Даже русский язык выучил Пользовательница Сети

Думаю, муж будет против Пользователь Сети

Но, пока пользователи ростовских онлайн-групп сопереживали и даже завидовали жительнице двора, в сотнях километров оттуда, в Саратове, местные занимались тем же самым. Оказывается, точно такая же надпись появилась и в их городе. В Воронеже то же самое. Единственное, что менялось в надписях, — это упоминание города, в который приехал "турок".

Фото © Instagram / saratov_detka

Долго расшифровывать истинный смысл послания не пришлось. Так креативщики телеканала "Суббота!" решили привлечь внимание жителей юга России к турецкому сериалу, который с начала августа выходит в эфире канала