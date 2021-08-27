Любовное послание, которое турок оставил на асфальте в Ростове-на-Дону, насмешило пользователей Сети
Вот только безграмотные, но очаровательные послания оказались совсем не тем, чем кажется.
Недавно жители двора в Ростове-на-Дону заметили, что неизвестный в кофте с капюшоном пишет любовное послание прямо на асфальте. Содержание письма оказалось ну очень смешным и драматичным. Видеозапись, как вандал разрисовывает дорогу, быстро стала вирусной.
Я целоват тибя в Турции. Теперь хочу циловать в Ростов. Не бойся, открой дверь. Серкан. Встретимся на субботу
Дай бог, что дама не замужем😂 А то огребёт Серкан
Любит сильно. Даже русский язык выучил
Думаю, муж будет против
Но, пока пользователи ростовских онлайн-групп сопереживали и даже завидовали жительнице двора, в сотнях километров оттуда, в Саратове, местные занимались тем же самым. Оказывается, точно такая же надпись появилась и в их городе. В Воронеже то же самое. Единственное, что менялось в надписях, — это упоминание города, в который приехал "турок".
Фото © Instagram / saratov_detka
Долго расшифровывать истинный смысл послания не пришлось. Так креативщики телеканала "Суббота!" решили привлечь внимание жителей юга России к турецкому сериалу, который с начала августа выходит в эфире канала
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