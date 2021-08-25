Соседи в Урюпинске поседели от страха, увидев через окно, что на первом этаже теперь живёт лев
Царь зверей поселился в квартире на первом этаже временно, но уже не на шутку взволновал всех жителей района.
Жители новостройки в центре Урюпинска поставили на уши весь район оригинальным выбором питомца. Теперь из первого этажа окна за прохожими и ребятами на детской площадке наблюдает огромный лев. Детвора не могла выпустить из виду такого оригинального соседа. Вскоре заволновались и их родители.
Дети такого возраста, которые уже могут выходить на площадку без родителей. Палками они били по окну на первом этаже. Дразнили льва! Когда мы увидели с другими родителями эту картину, все были в шоке
Кадры из видео © YouTube / "Блокнот-Волгоград"
Также местная жительница отметила — она сомневается, что держать льва, пусть ещё и совсем юного, в квартире законно. Но больше всего родителей во дворе беспокоит, насколько это всё безопасно. Ну хотя бы хищника никто не додумался выгуливать прямо по улице, сообщает "Блокнот-Волгоград".
А если у него хватит сил выломать окно? А детям интересно, весело, здорово... Пока он тоже ещё не очень крупный. Возможно, раньше мы его не замечали или не обращали внимания. Да так бы и не обратили, если бы не дети
Однако вряд ли такого крупного питомца хозяева смогут долго держать в квартире. По сообщениям Пятого Канала, владельцы пообещали, что скоро львёнок переедет в просторный вольер. Кроме того, хищник оказался очень дружелюбным — отлично ладит с кошкой, часто её вылизывает и любит "умывать" ноги своим хозяевам.
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