Глава РПЛ подтвердил, что матч "Динамо" — "Краснодар" состоится в Москве

Исполняющий обязанности президента РПЛ Ашот Хачатурянц подтвердил информацию о том, что матч 14-го тура чемпионата страны между "Динамо" и "Краснодаром" состоится в Москве.

"Это (проведение матча в Москве. — Прим. Лайфа) удалось совместными усилиями клуба, РФС и РПЛ", — сказал Хачатурянц "РБ-Спорт".