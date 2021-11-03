Глава РПЛ подтвердил, что матч "Динамо" — "Краснодар" состоится в Москве
Встречу смогут посетить болельщики, у которых есть QR-код.
Фото © ФК "Динамо" Москва
Исполняющий обязанности президента РПЛ Ашот Хачатурянц подтвердил информацию о том, что матч 14-го тура чемпионата страны между "Динамо" и "Краснодаром" состоится в Москве.
"Это (проведение матча в Москве. — Прим. Лайфа) удалось совместными усилиями клуба, РФС и РПЛ", — сказал Хачатурянц "РБ-Спорт".
Соответствующую информацию также подтвердили и в руководстве "Динамо". Генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров заявил, что встреча пройдёт с 30%-ной заполняемостью стадиона, при этом у болельщиков должен быть QR-код.
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