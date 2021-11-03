Полицейские в Нижнекамске начали проверку после опубликованного в соцсетях видео, где несколько человек заблокировали охрану в местном ТЦ и призывали посетителей проходить без предъявления QR-кодов. Об этом сообщает МВД по Татарстану.

"Управлением МВД России по Нижнекамскому району по данному факту проводится проверка. После установления личностей правонарушителей они будут привлечены к административной ответственности", — говорится в сообщении.

Видео снято от лица самих правонарушителей, женский голос за кадром призывает горожан заходить в ТЦ и не показывать документы о вакцинации, потому что они отменили QR-коды. Героиня ролика кричит: "Мы здесь власть! Проходите, это незаконные требования". "Захват" продлился недолго — к приезду полицейских по вызову охранника антиваксеров и след простыл.