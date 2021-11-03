Дерби "Спартак" — "Локомотив" пройдёт в Москве со зрителями

Дерби "Спартак" — "Локомотив" состоится на московском стадионе "Открытие банк арена" при 30%-ной заполняемости стадиона. Об этом информирует пресс-служба РФС.

При этом на стадион смогут попасть лишь болельщики, у которых есть QR-код, подтверждающий факт вакцинации против CoViD-19 или перенесённое в течение последних шести месяцев заболевание.