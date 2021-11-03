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Дерби "Спартак" — "Локомотив" пройдёт в Москве со зрителями

Ранее тех же условий удалось добиться для проведения матча между "Динамо" и "Краснодаром".

3 ноября, 11:55
<p>Фото © ФК "Спартак-Москва"</p>

Фото © ФК "Спартак-Москва"

Дерби "Спартак" — "Локомотив" состоится на московском стадионе "Открытие банк арена" при 30%-ной заполняемости стадиона. Об этом информирует пресс-служба РФС.

При этом на стадион смогут попасть лишь болельщики, у которых есть QR-код, подтверждающий факт вакцинации против CoViD-19 или перенесённое в течение последних шести месяцев заболевание.

Глава РПЛ подтвердил, что матч "Динамо" — "Краснодар" состоится в Москве

Глава РПЛ подтвердил, что матч "Динамо" — "Краснодар" состоится в Москве

Ранее стало известно, что при таких же условиях пройдёт ещё один матч 14-го тура РПЛ "Динамо" — "Краснодар".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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