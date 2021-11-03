ГИБДД анонсировала массовые рейды по выявлению пьяных водителей

Госавтоинспекция в период ноябрьских праздников и нерабочих дней проведёт массовые рейды по выявлению пьяных водителей. Проверки и спецоперации будут направлены на предупреждение и других нарушений ПДД.

"В период ноябрьских праздников и нерабочих дней запланировано проведение массовых проверок и специальных операций, направленных на предупреждение различных нарушений правил дорожного движения, в том числе и на пресечение управления автотранспортом водителями, находящимися в состоянии опьянения", — сообщается на сайте МВД.

В ГИБДД добавили, что никакой лояльности по отношению к нетрезвым водителям быть не может ни в праздники, ни в нерабочие дни. Тем более ввиду осложнений санитарно-эпидемиологической обстановки в регионах контроль за трезвостью водителей будет особенно строг.