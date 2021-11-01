Борьба с лихачами: В России предложили оборудовать авто внутренним ограничителем скорости

По подсчётам Всемирной организации здравоохранения, в развитых странах каждое третье ДТП происходит из-за превышения скорости. В России это самое частое нарушение правил, которое регистрируется. Логично, что тех, кого не замечают, гораздо больше. Проект "20 идей по развитию России", который создал Дмитрий Давыдов, предлагает российским властям ввести новые меры для водителей, которые нарушают скоростной режим. В одной только Москве всего за девять месяцев с начала года сотрудниками ГИБДД было выявлено свыше 24,1 миллиона таких административных правонарушений, в том числе с помощью комплексов фотовидеофиксации. Чаще всего водители незначительно превышали скорость — на 20–40 километров в час. Нарушения эти растут с каждым годом.

По мнению создателя проекта "20 идей по развитию России", только штрафами, которые действуют в нашей стране, любителей полихачить не остановить. Глядя на статистику, систематическое нарушение скоростного режима является нормой жизни для многих, достаточно вспомнить примеры блогеров, которые, снимая ролики на навороченных авто на высокой скорости, зарабатывают в разы больше, чем получают штрафы за превышение. А ведь согласно нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", к 2030 году смертность на дорогах должна снизиться в 2,7 раза по сравнению с 2020 годом (четыре человека на 100 000 населения вместо 10,9). В Европе, например, этот коэффициент — 4,2 и к 2050 году его хотят свести к нулю.

Автор проекта Дмитрий Давыдов предлагает ввести обязательную установку специального оборудования в автомобиль уже при его производстве на заводе. Эта система действует в четыре этапа. Когда водитель начинает превышать скорость, ему подаётся звуковой сигнал, если на это он не отреагировал, то начинается вибрация. Если и это не помогло, то в педаль газа подаётся толчок. Последняя мера: ассистент сам начинает плавно снижать скорость — и ехать быстрее становится физически невозможно. Один из последних случаев такой страшной аварии из-за превышения скорости произошёл в Зубцовском районе Тверской области. 21-летняя девушка за рулём Lada Granta вылетела на встречку с ВАЗ-2107. В результате ДТП погибли оба водителя и пассажир "семёрки".

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Подобная система уже введена в Евросоюзе. Там автомобиль не выйдет с завода, если ассистент скорости не будет установлен при производстве. В России предлагается на законодательном уровне растянуть введение этих мер на три-четыре года, чтобы производители успели подстроиться. При этом владельцы авто в сервисах смогут сами установить эту систему. А если её не будет, то техосмотр транспортное средство просто не пройдёт в ГИБДД.

Плюсов для добросовестных водителей, по мнению автора проекта "20 идей для развития России", несколько. Во-первых, часто скоростной режим нарушают неосознанно. Водитель просто не посмотрел на спидометр, проехал под камерами и получил штраф. Во-вторых, на дорогах станет меньше лихачей, которые умышленно гоняют на высокой скорости, система ограничения просто не позволит им этого. И, в-третьих, подобная мера снизит количество смертей и спасёт здоровье россиян.

Есть надежда, что власти поддержат эти инициативы на законодательном уровне, тем самым значительно повысив безопасность на наших дорогах.