Верховная рада за одно заседание уволила пять министров
Перестановки коснулись в том числе Министерства обороны. Вместо Андрея Тарана его может возглавить Алексей Резников.
Фото © Андрій Нестеренко ("Голос України") / Информационное управление аппарата Верховной рады Украины
В украинском кабмине грядут перестановки. Верховная рада на заседании в среду инициировала целый ряд увольнений министров со своих постов. Так, с должностью придётся распрощаться министру по вопросам реинтеграции Алексею Резникову, министру окружающей среды и природных ресурсов Украины Роману Абрамовскому и первому вице-премьеру и министру экономики Алексею Любченко. Кстати, у последнего, по данным украинских СМИ, сегодня проходят обыски. Кроме того, депутаты проголосовали за отставку первого вице-премьера Олега Урусского, а также министра обороны Андрея Тарана.
Ранее Лайф писал, что Любченко может возглавить Кабинет министров Украины после возможного ухода с этого поста Дениса Шмыгаля в декабре. Отмечалось, что подобные перестановки могут быть связаны с подготовкой к выборам в Верховную раду, которые должны состояться в 2023 году. Относительно других кадровых решений издание "Страна.ua" сообщало, что Резникова планируют выдвигать на должность министра обороны, а Абрамовского якобы уволили за коррупционный беспредел с экологической инспекцией.
Напомним, что самому президенту Украины Владимиру Зеленскому предрекают импичмент. Власти США и Германии разрабатывают план по "устранению" президента Украины, уверен политолог Владимир Сергиенко. По его словам, лидеру Незалежной уже приготовили чёрную метку, поэтому его ждёт не только импичмент, но и тяжбы с Конституционным судом.
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