Верховная рада за одно заседание уволила пять министров

В украинском кабмине грядут перестановки. Верховная рада на заседании в среду инициировала целый ряд увольнений министров со своих постов. Так, с должностью придётся распрощаться министру по вопросам реинтеграции Алексею Резникову, министру окружающей среды и природных ресурсов Украины Роману Абрамовскому и первому вице-премьеру и министру экономики Алексею Любченко. Кстати, у последнего, по данным украинских СМИ, сегодня проходят обыски. Кроме того, депутаты проголосовали за отставку первого вице-премьера Олега Урусского, а также министра обороны Андрея Тарана.

Ранее Лайф писал, что Любченко может возглавить Кабинет министров Украины после возможного ухода с этого поста Дениса Шмыгаля в декабре. Отмечалось, что подобные перестановки могут быть связаны с подготовкой к выборам в Верховную раду, которые должны состояться в 2023 году. Относительно других кадровых решений издание "Страна.ua" сообщало, что Резникова планируют выдвигать на должность министра обороны, а Абрамовского якобы уволили за коррупционный беспредел с экологической инспекцией.