НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Дело об убийстве трёх человек возбуждено после пожара в Тверской области

В заброшенном доме после тушения обнаружили тела погибших, очаг возгорания был расположен под лестницей на первом этаже.

3 ноября, 12:26
<p>Фото © СУ СК РФ по Тверской области</p>

Фото © СУ СК РФ по Тверской области

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве трёх человек, совершённом с особой жестокостью, после пожара в городе Конаково в Тверской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

"1 ноября текущего года в дневное время в доме, расположенном по улице Жилкооп города Конаково, произошёл пожар. В ходе тушения пожара на втором этаже указанного дома были обнаружены тела троих мужчин с повреждениями в виде выраженного обгорания тела. Личности погибших устанавливаются", — сообщили в управлении.

Правоохранители выяснили, что дом отключён от коммуникаций, не электрифицирован. Очаг возгорания был расположен в единственном подъезде на полу под лестницей на первом этаже. По делу назначены необходимые экспертные исследования, расследование продолжается.

Подросток в Мордовии едва не погиб, когда в его руках сработал гранатомёт

Подросток в Мордовии едва не погиб, когда в его руках сработал гранатомёт

Ранее Лайф сообщал, что на Алтае подростки "в шутку" подожгли сверстника, в результате несчастного случая мальчик погиб. Ребёнок был госпитализирован в начале сентября с ожогами 50% поверхности тела.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1