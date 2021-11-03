Дело об убийстве трёх человек возбуждено после пожара в Тверской области

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве трёх человек, совершённом с особой жестокостью, после пожара в городе Конаково в Тверской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

"1 ноября текущего года в дневное время в доме, расположенном по улице Жилкооп города Конаково, произошёл пожар. В ходе тушения пожара на втором этаже указанного дома были обнаружены тела троих мужчин с повреждениями в виде выраженного обгорания тела. Личности погибших устанавливаются", — сообщили в управлении.

Правоохранители выяснили, что дом отключён от коммуникаций, не электрифицирован. Очаг возгорания был расположен в единственном подъезде на полу под лестницей на первом этаже. По делу назначены необходимые экспертные исследования, расследование продолжается.