Юрист предупредил российских водителей о наказании за летнюю резину

Снег в центральной части России выпадет уже совсем скоро, а значит, для автомобилистов это самое время сменить летнюю резину на зимнюю. Юрист ООО "Решение" Сергей Сорокин рассказал "Тульской службе новостей", какое наказание ждёт автомобилистов за шины не по сезону.

По словам эксперта, какого-то отдельного наказания за это нарушение нет, однако резина, не соответствующая времени года, согласно законодательству, сочтётся за управление автомобилем, имеющим неисправности, или условия, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена. Отмечается, что по закону в период с декабря по февраль можно использовать только зимнюю и всесезонную резину. В летние месяцы запрещается использовать шипованные колёса.

"Как таковой даты смены резины нет, поэтому водители должны сами выбирать, когда "переобуть" шины. Эксплуатация машины с нарушениями наказывается штрафом в 500 рублей. В большинстве случаев это наказание идёт отягчающим, если из-за лысой резины произошло ДТП. Редко случается, что сотрудники ГИБДД штрафуют граждан за колёса не по сезону при обычном осмотре", — рассказал Сорокин.