Автомобилистам рассказали о частых ошибках при самостоятельной замене шин

Установка шины не той стороной или шины неправильного размера, замена комплекта частично, монтаж грязных или спущенных колёс и неверная затяжка болтов — вот наиболее распространённые ошибки тех, кто решил сэкономить и на зиму "переобуть" свою машину сам. Об этом рассказал автоэксперт Пётр Баканов.

"Первая ошибка, которую могут совершить автовладельцы при самостоятельной замене резины, — установка зимней резины, что актуально сейчас, не той стороной. На шинах с направленным рисунком протектора есть надпись Rotation и соответствующая стрелочка. Если автовладелец её не заметит и неправильно установит, ничего хорошего ждать не стоит", — сказал он в беседе с газетой "Вечерняя Москва".

Специалист также подчеркнул, что при замене колёс нужно менять их местами. Делается это для более равномерного износа. Например, левую переднюю шину можно поставить на место правой задней, а правую переднюю — на место левой задней. В исключительном случае можно просто поменять колёса местами на одной оси.

Эксперт предупредил, что менять комплект обязательно нужно целиком. Он также раскритиковал идею ставить сзади летнюю резину, а спереди — зимнюю. Это может привести к сильному ухудшению управляемости. Колёса перед установкой лучше почистить щёткой, советует Баканов. Он также напомнил, что при замене шин нужно обязательно руководствоваться рекомендациями производителя.