Московским автомобилистам посоветовали сменить резину

Департамент транспорта столицы рекомендует водителям начать замену летних шин на зимние из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ведомства. Автомобилистам напомнили, что летняя резина по составу жёстче зимней, и, когда температура снижается, шины твердеют, что, в свою очередь, создаёт опасность на дорогах.