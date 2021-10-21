Московским автомобилистам посоветовали сменить резину
Погодные условия в столичном регионе ухудшаются, дождь сменяется снегом, и на летних шинах на дороге становится опасно.
Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков
Департамент транспорта столицы рекомендует водителям начать замену летних шин на зимние из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ведомства. Автомобилистам напомнили, что летняя резина по составу жёстче зимней, и, когда температура снижается, шины твердеют, что, в свою очередь, создаёт опасность на дорогах.
"В Москве дождь и временами снег. Поэтому советуем начать менять шины", — отметили в Дептрансе.
Ранее россиянам объяснили, как правильно подготовить автомобиль к зиме. Водителям стоит почти полностью проверить свои машины перед тем, как придут холода. Кстати, проверить степень износа шин можно с помощью обычной десятирублёвой монеты.
Стоимость замены автомобильных шин в автосервисах может "кусаться", поэтому многие водители предпочитают делать всё самостоятельно. Но в таком случае автовладельцы не застрахованы от ошибок. Пять самых типичных ляпов шиномонтажников-любителей собрали здесь.
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