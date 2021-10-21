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Московским автомобилистам посоветовали сменить резину

Погодные условия в столичном регионе ухудшаются, дождь сменяется снегом, и на летних шинах на дороге становится опасно.

21 октября, 13:15
<p>Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков</p>

Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Департамент транспорта столицы рекомендует водителям начать замену летних шин на зимние из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ведомства. Автомобилистам напомнили, что летняя резина по составу жёстче зимней, и, когда температура снижается, шины твердеют, что, в свою очередь, создаёт опасность на дорогах.

"В Москве дождь и временами снег. Поэтому советуем начать менять шины", отметили в Дептрансе.

Зимняя спячка. Где и как правильно хранить летнюю резину

Зимняя спячка. Где и как правильно хранить летнюю резину

Ранее россиянам объяснили, как правильно подготовить автомобиль к зиме. Водителям стоит почти полностью проверить свои машины перед тем, как придут холода. Кстати, проверить степень износа шин можно с помощью обычной десятирублёвой монеты.

Стоимость замены автомобильных шин в автосервисах может "кусаться", поэтому многие водители предпочитают делать всё самостоятельно. Но в таком случае автовладельцы не застрахованы от ошибок. Пять самых типичных ляпов шиномонтажников-любителей собрали здесь.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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